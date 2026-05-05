Peligra el cese al fuego en Irán, EU derriba misiles y lanchas iraníes en el estrecho de Ormuz

La guerra con Irán corre el riesgo de reactivarse plenamente tras el intento de Estados Unidos de forzar la apertura del Estrecho de Ormuz para la navegación comercial. Aunque un cese al fuego de cuatro semanas parece mantenerse técnicamente este martes, la estabilidad pende de un hilo tras una serie de enfrentamientos navales y ataques directos contra los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán advirtió a Estados Unidos y a Emiratos Árabes Unidos que el “Proyecto Libertad” en el Estrecho de Ormuz podría frenar las negociaciones de paz.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/sczX4yjRYD — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 4, 2026

Operativo de EU en el Estrecho: "Project Freedom"

El presidente Donald Trump anunció el inicio del "Proyecto Libertad", un esfuerzo por guiar a los cientos de barcos y miles de marinos varados en el Golfo Pérsico desde el inicio del conflicto el 28 de febrero.

El ejército de EU confirmó que dos buques mercantes con bandera estadounidense cruzaron el estrecho el lunes. Durante la maniobra, fuerzas de EU hundieron misiles y seis pequeñas embarcaciones iraníes que presuntamente hostigaban a los navíos.

Teherán disputó la cifra y afirmó que EU atacó dos botes de carga civil, matando a cinco civiles. El negociador jefe iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, advirtió que Washington está socavando la seguridad regional y que Irán aún no ha comenzado su verdadera respuesta.

.@SECWAR "Two U.S. commercial ships, along with American destroyers, have already safely transited the strait—showing the lane is clear.



We know the Iranians are embarrassed by this fact. They said they controlled the strait... THEY DO NOT." pic.twitter.com/kIhGz7Gg4w — DOW Rapid Response (@DOWResponse) May 5, 2026

El contraataque: misiles contra los Emiratos Árabes

Como represalia por el intento de apertura del estrecho, Irán dirigió su fuerza hacia los Emiratos Árabes Unidos, el aliado regional clave de EU e Israel.

El Ministerio de Defensa de la EAU interceptó 15 misiles y cuatro drones iraníes. Sin embargo, un dron provocó un incendio en una instalación petrolera clave en Fujairah, hiriendo a tres ciudadanos indios.

El cierre de Ormuz ha disparado los precios de la energía y fertilizantes a nivel mundial, una herramienta que Irán utiliza como "arma ofensiva" y póliza de seguro en las negociaciones.

Negociaciones de paz estancadas en Pakistán

A pesar de la violencia, los canales diplomáticos siguen abiertos en Pakistán, aunque sin avances significativos.

Ambos bandos desean un acuerdo, pero sus exigencias son irreconciliables. Irán exige el levantamiento total de sanciones, el fin del bloqueo naval estadounidense (activo desde el 13 de abril) y la retirada de fuerzas regionales.

Irán sostiene que su propuesta de paz actual no incluye discusiones sobre su programa nuclear, un punto que es innegociable para la administración Trump.

Impacto Global: crisis de suministros

El control del Estrecho de Ormuz se ha convertido en el tema central de la crisis. La interrupción no solo afecta al petróleo, sino también al helio para industrias de alta tecnología y materias primas para fertilizantes, lo que amenaza con provocar hambrunas en países con suministros de alimentos inseguros.

