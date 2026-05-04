VIDEO: Así se estrelló avioneta contra edificio de departamentos en Brasil; hay 2 muertos

Una avioneta monomotor se estrelló hoy 4 de mayo de 2026 contra un edificio residencial en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil.

El accidente sucedió en el barrio Silveira esta tarde de lunes. El avión ligero despegó del aeropuerto de Pampulha, ubicado en la misma ciudad capital del estado de Minas Gerais.

El cuerpo de Bomberos de la localidad reportó de forma preliminar que cinco personas estaban a bordo de la aeronave y debido al siniestro, el piloto y el copiloto murieron. Otras tres personas están heridas y fueron trasladadas a un hospital.

🇧🇷 | URGENTE: AVIONETA CON 4 OCUPANTES SE ESTRELLA CONTRA EDIFICIO EN BELO HORIZONTE, BRASIL. pic.twitter.com/yC66DOmjWO — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 4, 2026

El avión ligero se desplomó y terminó por impactarse contra el estacionamiento del edificio. Previo al desastre, el piloto informó a la torre de control que tenía dificultades.