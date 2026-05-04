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VIDEO: Así se estrelló avioneta contra edificio de departamentos en Brasil; hay 2 muertos

La avioneta chocó contra el estacionamiento de un edificio de departamentos; los Bomberos de la zona confirmaron la muerte del piloto y el copiloto.

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|Unsplash.

Escrito por: César Contreras

Una avioneta monomotor se estrelló hoy 4 de mayo de 2026 contra un edificio residencial en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil.

El accidente sucedió en el barrio Silveira esta tarde de lunes. El avión ligero despegó del aeropuerto de Pampulha, ubicado en la misma ciudad capital del estado de Minas Gerais.

El cuerpo de Bomberos de la localidad reportó de forma preliminar que cinco personas estaban a bordo de la aeronave y debido al siniestro, el piloto y el copiloto murieron. Otras tres personas están heridas y fueron trasladadas a un hospital.

El avión ligero se desplomó y terminó por impactarse contra el estacionamiento del edificio. Previo al desastre, el piloto informó a la torre de control que tenía dificultades.

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