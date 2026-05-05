Ecuador baja aranceles del 100% al 75% a Colombia; Daniel Noboa y Paloma Valencia abren diálogo en lucha contra el narco

La candidata de Colombia, Paloma Valencia sostuvo una llamada con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la que abordaron dos temas clave: seguridad en la frontera y la tensión comercial entre ambos países; el contacto ocurre en medio de un escenario marcado por acusaciones cruzadas y medidas económicas que han impactado el intercambio bilateral.

Tras la conversación, el gobierno ecuatoriano anunció una reducción de aranceles a productos colombianos, pasando del 100 por ciento al 75 por ciento; la medida busca abrir una ruta de entendimiento y enviar una señal de disposición para avanzar en acuerdos que beneficien la relación entre ambos países.

Seguridad y narcotráfico, el eje del nuevo acercamiento

Durante el diálogo, Valencia planteó su disposición para reforzar la cooperación en seguridad en caso de llegar al gobierno; el enfoque está centrado en combatir el narcotráfico en la zona limítrofe, un punto crítico para ambas naciones.

La frontera entre Colombia y Ecuador ha sido señalada como una región vulnerable por la presencia de grupos criminales; el planteamiento busca coordinar acciones que permitan recuperar el control territorial y reducir la actividad de estas organizaciones.

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Hoy conversé telefónicamente con el presidente Daniel Noboa de la República del Ecuador. Le expresé mi compromiso de cooperar en la recuperación de la seguridad a ambos lados de la frontera, en caso de ser elegida presidente de Colombia.



El presidente Noboa tomó la decisión de… https://t.co/83aNN9d3bE — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) May 4, 2026

Guerra arancelaria: del 100% al 75% como señal de distensión

La reducción de aranceles marca un giro en la escalada comercial; Ecuador había elevado recientemente las tarifas hasta el 100 por ciento en medio de un conflicto económico que venía creciendo desde inicios de año.

El ajuste al 75 por ciento no elimina la tensión, pero sí representa un primer paso para disminuir el impacto en sectores productivos; la medida entrará en vigor el 1 de junio y forma parte de un intento por reactivar el comercio en condiciones menos restrictivas.

Acusaciones y ruptura diplomática reciente

El conflicto entre ambos países no se limita al ámbito económico; también ha tenido un fuerte componente político. Las diferencias entre los gobiernos de Gustavo Petro y Noboa derivaron en señalamientos públicos y en el llamado a consultas de embajadores.

Las acusaciones incluyen temas de seguridad, manejo de la frontera y vínculos con actores criminales; estos cruces elevaron la tensión y complicaron la cooperación bilateral en un momento clave para la región.