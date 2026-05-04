“El Chapo” Guzmán insiste… pero el juez Brian Cogan le dice “no” a su petición de extradición a México

El narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán volvió a intentar mover su situación legal en Estados Unidos, pero recibió un nuevo revés. El juez federal Brian Cogan rechazó todas las solicitudes que el capo hizo recientemente a través de varias cartas enviadas a la Corte del Distrito Este de Nueva York.

La respuesta, fechada el 4 de mayo, deja claro que ninguna de sus peticiones tiene sustento jurídico, cerrando —al menos por ahora— la puerta a cualquier cambio en su condena.

¿Por qué el juez negó la extradición de El Chapo a México?

Entre las solicitudes más relevantes, Guzmán Loera pidió ser extraditado a México, argumentando que su juicio en Estados Unidos fue injusto. Sin embargo, el juez Brian Cogan fue contundente al decir que no hay base legal para conceder esa petición.

El documento señala que, en las últimas semanas, el exlíder del Cártel de Sinaloa envió al menos cinco cartas con distintas exigencias, incluyendo su liberación, un nuevo juicio y acceso a información confidencial del jurado.

“Algunos de estos documentos carecen de sentido y ninguno tiene fundamento jurídico”, se lee en la resolución judicial, que prácticamente desestima todo lo planteado por el capo.

🔴 El juez Brian Cogan rechaza peticiones de ayuda presentadas por Joaquín “El Chapo” Guzmán



Le niega la solicitud de extradición a México pic.twitter.com/baLTYQUWIO — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 4, 2026

¿Qué decía la carta que envió "El Chapo" desde prisión?

Desde la prisión de máxima seguridad ADX Florence, donde cumple cadena perpetua, Joaquín "El Chapo" Guzmán escribió una carta en inglés dirigida a la corte en Brooklyn.

En el documento, el narcotraficante asegura que su proceso estuvo lleno de irregularidades y que hubo evidencia que no fue comprobada correctamente. Por eso, insiste en que su veredicto debería ser revisado.

También pidió que, mientras se resuelve su apelación, se considere su traslado a México como parte de un posible acuerdo entre ambos países.

“El Chapo” pide regresar a México



El periodista @keegan_hamilton difunde una carta en inglés atribuida a Joaquín Guzmán



Desde la prisión de máxima seguridad en Colorado, escribe al tribunal de Brooklyn



Solicita ayuda para “regresar a mi país” pic.twitter.com/nqRtvbI3Y0 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) May 4, 2026

¿Puede "El Chapo" lograr un nuevo juicio?

Hasta ahora, las posibilidades parecen lejanas. La condena de 2019 contra Guzmán Loera fue resultado de un juicio de alto perfil que incluyó múltiples cargos por narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado.

Aunque su defensa ha intentado en varias ocasiones impugnar el fallo, los tribunales estadounidenses han mantenido firme la sentencia. Este nuevo intento, a través de cartas directas, refleja la insistencia del capo por cambiar su situación, pero también evidencia los límites legales a los que se enfrenta.

El caso de Joaquín "El Chapo" Guzmán sigue siendo uno de los más mediáticos en la relación entre México y Estados Unidos en materia de justicia y seguridad. Por ahora, la postura de la corte es que no habrá cambios en su condena ni en su lugar de reclusión.

