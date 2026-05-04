Alerta por tiroteo cerca de la Casa Blanca: Servicio Secreto confirma persona baleada en Washington

Un tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca encendió la alerta en Washington, luego de que agentes del Servicio Secreto abatieran a un hombre armado durante un enfrentamiento ocurrido en la intersección de la calle 15 y la Avenida Independence; el incidente provocó el cierre temporal de la zona y movilizó a cuerpos de seguridad.

De acuerdo con información oficial, el hecho ocurrió la tarde del lunes cuando agentes detectaron a un individuo que portaba un arma cerca del complejo presidencial; tras ubicarlo, elementos de seguridad iniciaron un seguimiento discreto hasta que el sujeto intentó huir al ser interceptado, momento en el que se produjo el intercambio de disparos.

Así se desató el tiroteo cerca de la Casa Blanca

El Servicio Secreto explicó en un comunicado en redes sociales que agentes identificaron al hombre alrededor de las 15:30 horas, al notar indicios de que llevaba un arma; tras dar aviso a personal uniformado, se desplegó un operativo para contener la situación.

Cuando los agentes intentaron detenerlo, el individuo abrió fuego; los oficiales respondieron al ataque y lograron neutralizarlo en el lugar; posteriormente, el sospechoso fue trasladado a un hospital, donde su estado de salud se mantiene sin confirmar.

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🚨BREAKING - Secret Service says an individual was shot by law enforcement near Washington Monument; White House briefly locked down.

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Lesionados y zona bajo resguardo tras tiroteo

Durante la balacera, equipos de emergencia atendieron a al menos un menor que resultó herido; aunque las autoridades indicaron que las lesiones no ponen en riesgo su vida, continúa la evaluación médica para determinar las circunstancias en que fue alcanzado.

La zona cercana al Monumento a Washington permaneció acordonada durante varias horas; la policía local pidió evitar el área debido al cierre de vialidades mientras se desarrollaban las investigaciones.

Refuerzan vigilancia tras recientes incidentes

El tiroteo ocurre en un contexto de alta vigilancia en la capital estadounidense, tras eventos recientes que han mantenido en alerta a las autoridades; el Servicio Secreto confirmó que la escena fue asegurada y que se trabaja en esclarecer los detalles del enfrentamiento.

Aunque el incidente fue contenido en cuestión de minutos, la rápida intervención de los agentes evitó mayores riesgos en una de las zonas más sensibles de Washington; la Casa Blanca fue colocada brevemente en resguardo como medida preventiva, mientras se aseguraba el perímetro. Las autoridades continuarán con las investigaciones para determinar el origen del ataque y la identidad del agresor.