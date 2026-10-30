Tragedia en Coyoacán: Automóvil embiste un puesto de tortas y deja un muerto y tres heridos

Una trágica jornada se vivió en las inmediaciones de la alcaldía Coyoacán este 30 de octubre luego de que un automóvil particular perdiera el control y embistiera con gran fuerza un puesto de tortas ubicado sobre la Calzada de Las Bombas, casi en su intersección con el Eje 3 Oriente, a la altura de la colonia Culhuacán y la zona de Santa Cecilia. El violento impacto dejó como saldo preliminar una persona sin vida y tres más lesionadas, además de generar una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia debido a los daños materiales y a los riesgos en el sitio del accidente.

De acuerdo con los primeros informes de los servicios de emergencia y testimonios recabados en la zona, el conductor de la unidad manejaba presuntamente bajo los efectos del alcohol al momento de perder la trayectoria del vehículo. El automóvil se proyectó directamente contra los transeúntes que caminaban por la banqueta y los clientes que se encontraban consumiendo en el puesto semifijo, atrapando a varias personas a su paso antes de detener su marcha contra la estructura del comercio.

#AlertaVial | Fuerte choque sobre la avenida Las Bombas, esquina con Eje 3 Oriente, en la colonia Culhuacán, alcaldía Coyoacán.



El accidente vial dejó como saldo una persona sin vida y tres más lesionadas, luego de que el conductor de un automóvil particular, presuntamente bajo… pic.twitter.com/WPTubinc8n — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 30, 2026

Fuga de gas moviliza a bomberos y detienen al responsable de asesinar a una persona

El encontronazo no solo provocó el atropellamiento de los peatones, sino que la fuerza de la colisión rompió una línea de gas LP que abastecía las instalaciones del negocio de comida. Esta situación desencadenó una fuga activa de gas, obligando a los transeúntes a evacuar el perímetro inmediato por riesgo de explosión. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil arribaron con rapidez al lugar para coordinar las maniobras de contención, logrando controlar y sellar el escape sin que se registraran conflagraciones adicionales.

Por su parte, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindaron los primeros auxilios a las personas heridas en el sitio y trasladaron a los lesionados a hospitales cercanos para recibir atención especializada. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron el área para facilitar el peritaje de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y proceder al levantamiento del cuerpo. En tanto, el conductor implicado fue detenido en el lugar de los hechos y puesto a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica por los delitos de homicidio culposo y lesiones.