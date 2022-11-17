Cuáles autos no circulan el viernes 18 de noviembre en CDMX y Edomex

Conoce qué autos no circulan este viernes 18 de noviembre en la Ciudad de México (CDMX) y en el Estado de México (Edomex) de acuerdo con el Hoy No Circula que indica que son los que tienen el engomado azul, terminación de placa 9 y 0, holograma 1 y 2.

El horario en que aplica el Hoy No Circula es de las 5:00 a las 22:00 horas del viernes 18 de noviembre, en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.

Qué días no circulan los autos foráneos

De acuerdo con el Hoy No Circula, los autos foráneos no circulan un día a la semana, dependiendo del último dígito de su placa, Por ejemplo, si termina en 5 la placa, los autos no circulan los lunes.

También descansan todos sábados, ya que se consideran holograma 2, a menos de que verifiquen voluntariamente en la CDMX o Edomex.

Adicionalmente de lunes a viernes de 5:00 a 11:00 horas.

Qué pasa si me agarran en el Hoy No Circula

La multa por violar las restricciones dell Hoy No Circula es de casi dos mil pesos, de acuerdo con la legislación vigente en la CDMX. En el Edomex será de más de mil pesos aproximadamente.

Qué terminación de placas no circulan en el Edomex

El viernes 18 de noviembre los autos que no circulan en los 18 municipios conurbados del Edomex, según el programa Hoy No Circula son los que tienen el engomado azul, terminación 9 y 0, holograma 1 y 2.

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Cuándo hay Doble Hoy No Circula en CDMX?

El Doble Hoy No Circula se aplica cuando se activa la Fase I de la contingencia ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, principalmente la CDMX y el Edomex.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) es la dependencia que anuncia a través de redes sociales su implementación tanto en la capital como en la zona metropolitana.

Este viernes 18 de noviembre no aplica el Doble Hoy No Circula.

Hoy No Circula Sabatino 19 de noviembre

El Hoy No Circula Sabatino para el 19 de noviembre aplica para los autos cuyo holograma sea 1, terminación IMPAR o NON, además de todos los de holograma 2 y los autos foráneos.

¿Cómo saber si mi auto circula hoy?

El gobierno de la CDMX habilitó la página Hoy No Circula en donde con solo ingresar el número de holograma, además del último dígito de la placa se podrá conocer si el auto circula hoy.

Verificación en CDMX y Edomex en noviembre

Los autos que deben tramitar la verificación vehicular en el mes de noviembre en la CDMX y en el Edomex son los que tienen engomado rojo, terminación 3 y 4, además del engomado verde, terminación de placa 1 y 3.