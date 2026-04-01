Pulquerías en la CDMX: la tradición milenaria que sobrevive sin reconocimiento legal

¿Y las pulquerías? En la Ciudad de México (CDMX), el pulque es una bebida con más de dos mil años de historia y sigue vigente como parte del patrimonio cultural, pero los espacios donde se consume enfrentan un vacío legal.

Desde 2011, las pulquerías dejaron de estar contempladas en la normativa local, lo que las ha obligado a operar bajo otras figuras como bares o restaurantes.

Pulquerías en CDMX: tradición milenaria que intenta sobrevivir

En la Ciudad de México, hay una tradición milenaria que sobrevive a todo, el pulque, hoy resiste mientras sus espacios, las tradicionales pulquerías pelean por no desaparecer.

"La ley que pretendemos modificar es la ley de establecimientos mercantiles, que tiene que ver con regularizar la venta del pulque en la Ciudad de México", dijo Ernesto Villareal, diputado local del PT.

Aunque el pulque ya fue reconocido como patrimonio cultural inmaterial, la ley reconoce la bebida, pero olvidó a las llamadas pulcatas.

"A partir de 2011 dejó de existir en la norma de la Ciudad de México las pulquerías como tal", dijo Ernesto Villareal, diputado local del PT.

Pulquerías se disfrazan para poder existir

Y cuando la ley no nombra, lo borra, hoy, las pulquerías sobreviven disfrazadas para poder existir. "Tienen que disfrazarse o de bares, o de antros, o de restaurantes", dijo Ernesto Villareal, diputado local del PT.

Pero una pulquería no es un bar, es barrio, es memoria, es identidad. "Es un legado de todos los mexicanos. El pulque lleva más de dos mil años de historia y se ha tomado desde los antiguos mexicanos, de los olmecas, toltecas, totihuacanos, mexicas. O sea, ha sido desde siempre. Sobrevivió la época de la colonia", mencionó Víctor Hernández, dueño de la pulquería La Antigua Roma.

Don víctor ha defendido esa historia toda su vida: "La pulquería inició su funcionamiento en 1907, llevamos cuatro generaciones dedicadas a la pulquería", dijo Víctor Hernández, dueño de la pulquería La Antigua Roma

Más de un siglo resistiendo, pero no todas han podido: "Pulquerías en el centro histórico viejitas digamos quedan como seis", explicó Víctor Hernández, dueño de la pulquería La Antigua Roma

No es solo una cifra, es una cultura que se está apagando, principalmente por estigma "exclusión": "El estigma desde cómo se ha desacreditado el público y las pulquerías como espacios, que no son lo que realmente son. Las pulquerías han venido siendo por mucho tiempo espacios donde se construye comunidad, espacios de esparcimiento cultural y de promoción de la cultura", dijo Manuel Amador, activista y defensor de pulquerías.

Porque durante años, el pulque fue señalado: "Sí, sin duda hay estigmas, particularmente con un tema clasista", dijo Ernesto Villareal, diputado local PT.

Pero adentro, todo es distinto, ahí, la gente se encuentra, se escucha al degustar de la llamada bebida de los dioses.

"Se le llama así porque no estaba destinado a que todo mundo tomara pulque en la antigüedad, en la época de los mexicas. Estaba reservado para los sacerdotes, chamanes.. yo me imagino que los sacerdotes con algunos pulques se conectaba hasta el cielo", mencionó Víctor Hernández, dueño de pulquería La Antigua Roma.

"Puedes llegar sin conocer a nadie y terminas con amigos hay mucha cultura en las pulquerías", dijo Paco Dorado, cliente.

"Cuando vengo aquí hago muchas amistades y pues si Aurea mágica me ha llamado a este lugar, la esencia

del pulque", mencionó Sergio, cliente.

Las pulquerías no solo venden una bebida, sostienen historias, crean comunidad y es por eso que la lucha no es solo por una ley, es por ser vistos por existir.

"Creo que el mexicano que no ha probado un pulque, híjole, nos está quedando a deber", dijo Paco Dorado, cliente.