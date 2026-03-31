Pasaporte y Visa: ¿Hay citas disponibles durante la semana mayor? Así operan las oficinas

En plena Semana Mayor, cuando miles de personas aprovechan para organizar viajes o poner en orden sus documentos, surge una duda clave: ¿es posible tramitar el pasaporte o la visa americana en estos días? La respuesta no es tan sencilla como un sí o no, y aquí te lo explicamos con claridad.

¿Hay citas para visa americana durante Semana Santa?

Aunque las oficinas continúan operando con ciertos ajustes por la temporada, la realidad es que la disponibilidad de citas para visa americana sigue siendo limitada, incluso en Semana Santa.

De acuerdo con el calendario más reciente de citas para primera vez en marzo de 2026, estos son los tiempos aproximados de espera en distintos consulados:



Ciudad Juárez: 4 de enero de 2027

Guadalajara: 7 de abril de 2026

Hermosillo: 19 de agosto de 2026

Matamoros: 13 de julio de 2026

Mérida: 9 de junio de 2026

Ciudad de México: 9 de junio de 2026

Monterrey: 1 de octubre de 2026

Nogales: 19 de abril de 2026

Nuevo Laredo: 29 de marzo de 2026

Tijuana: 19 de abril de 2026

En otras palabras: sí hay citas activas, pero en la mayoría de los casos ya están programadas a mediano o largo plazo. La alta demanda sigue siendo el factor principal.

¿Las oficinas consulares cierran en Semana Mayor?

Durante Semana Santa, tanto los Centros de Atención al Solicitante (CAS) como consulados pueden operar con horarios especiales o suspender actividades en días específicos, especialmente en fechas clave como Jueves y Viernes Santo.

Por eso, si ya tienes cita, lo más recomendable es verificar tu confirmación y estar atento a cualquier notificación oficial. Si aún no la tienes, puedes intentar agendar, pero no esperes disponibilidad inmediata.

Paso a paso: así tramitas tu visa americana por primera vez

Si estás decidido a iniciar el trámite, este es el camino que debes seguir:

1. Llena el formulario DS-160



Es el punto de partida. Se completa en línea y reúne toda tu información personal, laboral y de viaje. Al finalizar, obtendrás un código indispensable para continuar.

2. Regístrate en el sistema de citas:

Con tu folio, debes crear una cuenta en el portal oficial de visas. Desde ahí podrás gestionar todo el proceso.

3. Realiza el pago

La visa de turista (B1/B2) tiene un costo de 185 dólares. Puedes pagar:



En efectivo en Scotiabank o BanBajío

Por transferencia SPEI

4. Agenda tus citas:

Debes programar dos:



CAS: toma de foto y huellas

Entrevista consular: evaluación final

5. Acude al CAS

Es obligatorio y debe hacerse al menos 48 horas antes de tu entrevista.

6. Entrevista consular

Aquí se define todo. La clave es ser claro, honesto y consistente.

7. Recibe tu visa

Si es aprobada, llegará en un plazo aproximado de 5 a 10 días hábiles.

¿Cuánto cuesta recibir la visa americana?

Ahora el envío tiene costo si eliges paquetería:



Entrega a domicilio: $400 pesos

Recoger en sucursal DHL: $320 pesos

La única opción sin costo es recogerla directamente en el CAS.