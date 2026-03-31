Los días clave que tienes que revisar cada mes si buscas tramitar tu pasaporte

Tramitar el pasaporte mexicano puede llegar a ser un dolor de cabeza debido a la alta demanda y la aparente falta de disponibilidad en el sistema. Sin embargo, conseguir una cita no es cuestión de suerte, sino de estrategia. Si estás planeando salir del país, existen días y horarios específicos en los que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) libera nuevos espacios.

Aquí te revelamos el calendario de "oro" que debes revisar cada mes para asegurar tu trámite sin recurrir a gestores o intermediarios.

¿Cuándo se abren las citas? El calendario mensual

Aunque el sistema de la SRE funciona de manera digital, la liberación de espacios sigue un patrón administrativo. Los días con mayor probabilidad de éxito son:



Los últimos tres días de cada mes: Es el periodo en el que las delegaciones y oficinas de enlace cargan el inventario de citas para el mes siguiente.

Es el periodo en el que las delegaciones y oficinas de enlace cargan el inventario de citas para el mes siguiente. Los primeros cinco días del mes corriente: Si no alcanzaste lugar al final del mes anterior, durante estos días se liberan las citas que fueron canceladas o cuyos pagos no se acreditaron a tiempo.

Si no alcanzaste lugar al final del mes anterior, durante estos días se liberan las citas que fueron canceladas o cuyos pagos no se acreditaron a tiempo. Miércoles y jueves: Estadísticamente, son los días de media semana cuando se realizan actualizaciones técnicas en el portal de citas, lo que suele abrir "huecos" en el calendario.

▶️¿Vas a tramitar tu pasaporte mexicano? Hazlo de forma segura y evita fraudes.



El pago del trámite solo se realiza en bancos autorizados. No pagues en tiendas de conveniencia, no deposites en cuentas personales ni envíes dinero mediante enlaces en redes sociales o mensajes.… pic.twitter.com/dIqNaBziMk — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) January 27, 2026

La hora estratégica: ¿Madrugar o desvelarse?

El sistema de citas por WhatsApp y el portal web se actualizan en horarios de baja carga de usuarios. Expertos en trámites sugieren realizar la búsqueda en dos momentos clave:



Entre las 08:00 y las 09:00 horas: Justo cuando abren las oficinas de atención y se confirma la disponibilidad del personal. Después de las 22:00 horas: Cuando el flujo de usuarios en el sitio oficial disminuye, facilitando la carga de los formularios.

Evita fraudes y costos innecesarios

Recuerda que la generación de la cita es totalmente gratuita. El único pago que debes realizar es el de los derechos del pasaporte (que varían según la vigencia de 3, 6 o 10 años) y este se hace directamente en ventanillas bancarias autorizadas o vía banca en línea, nunca a cuentas personales ni en tiendas de conveniencia.

Como tip extra, te recomendamos tener a la mano tu CURP certificada y, si es renovación, el número de tu pasaporte anterior. Esto agilizará el proceso en los minutos críticos donde la disponibilidad vuela.

