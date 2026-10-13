No todos los autos pueden salir: así aplica el Hoy No Circula este martes 13 de octubre

No vayas a salir de casa sin antes consultar las restricciones del programa Hoy No Circula para este martes 13 de octubre en las 16 alcaldías de la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Durante este 2026, el programa no contempla cambios en su operación habitual. Las restricciones se mantienen de lunes a sábado, en un horario de 5:00 a 22:00 horas.

¿Qué autos no circulan este martes 13 de octubre?

¡Ojo! Si tu automóvil cuenta con engomado rosa y sus placas terminan en 7 u 8, debes revisar también el holograma de verificación.

Para este martes, la restricción corresponde a los vehículos con:



Engomado rosa.

Terminación de placas 7 y 8.

Holograma 1 y 2

Los autos que descansan el martes en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

¿En qué municipios se aplican multas por no respetar el Hoy No Circula?

El programa solo opera en las 16 alcaldías que conforman la Ciudad de México (CDMX), además de los municipios de:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chimalhuacán

Chicoloapan

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Regiones de Toluca y Santiago Tianguistenco

En estas regiones se pueden aplicar multas de 20 a 30 UMAs que equivalen de 2 mil 300 pesos a 3 mil 500 pesos. Sumado a los costos por el arrastre del vehículo y otras sanciones que se determinen.

¿En octubre se pueden activar contingencias ambientales?

Sí, pueden activarse contingencias ambientales en octubre en el Valle de México, pero mucho depende de la calidad del aire y de la presencia de contaminantes que afecten a la región.

En la CDMX y Edomex, la Fase 1 de contingencia por ozono se declara cuando las estaciones de monitoreo alcanzan 155 ppb de ozono, según la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

En cambio, la fase 2 de contingencia se activa cuando la contaminación alcanza 200 puntos Imeca. Para ozono, equivale a concentraciones mayores a 204 ppb; también puede decretarse por partículas PM2.5 mayores a 150 µg/m³ o PM10 mayores a 354 µg/m³.

Cabe destacar que no ocurre con frecuencia, ya que estos periodos de mala calidad del aire se refuerzan entre primavera y verano, mientras que la temporada de lluvias ayuda a barrer algunos de los contaminantes que se quedan a nivel de suelo.