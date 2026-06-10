Hoy No Circula: por qué descansa los domingos y cuándo puede aplicarse

El Hoy No Circula no es una regla fija todos los días: los domingos, por lo general, los autos descansan porque baja considerablemente el flujo vehicular en la zona metropolitana.

Pero OJO, este “descanso” no es absoluto. Existen casos en donde se pueden activarse restricciones incluso en fin de semana, por lo que es importante consultar en qué momentos puede verse afectados los vehículos.

¿En qué casos sí puede haber restricciones en domingo?

En la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex), el domingo puede haber restricciones por el programa del Hoy No Circula en situaciones excepcionales, no de forma habitual.



Contingencia ambiental en fase I o II: cuando los niveles de contaminación superan los límites seguros, la Comisión Ambiental de la Megalópolis puede activar el “Doble Hoy No Circula”, que incluye a más vehículos de los normal y puede activarse en domingo.

cuando los niveles de contaminación superan los límites seguros, la Comisión Ambiental de la Megalópolis puede activar el que incluye a más vehículos de los normal y puede activarse en domingo. Emergencias ambientales extraordinarias : por ejemplo, en episodios severos de contaminación, como incendios o la mala dispersión de contaminantes, pueden imponer restricciones temporales adicionales.

: por ejemplo, en episodios severos de contaminación, como incendios o la mala dispersión de contaminantes, pueden imponer restricciones temporales adicionales. Medidas especiales de las autoridades ambientes: aunque es poco común, la CAMe puede ajustar el programa en fines de semanas largos o situaciones críticas de calidad de aire.

Qué vehículos están exentos del programa

No todos los automóviles están sujetos a las restricciones ambientales:



Vehículos con holograma 0 y 00.

Automóviles conducidos por personas con discapacidad con acreditación correspondiente.

Autos eléctricos e híbridos.

Transporte público.

Vehículos de emergencia.

Motocicletas.

Vehículos con placas foráneas también deben respetar las disposiciones vigentes cuando circulen dentro de la Zona Metropolitana.

Estos donde aplica el Hoy No Circula

El programa también opera en varios municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Las restricciones aplican en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en municipios conurbados del Estado de México.



Atizapán de Zaragoza

Coacalco

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Ecatepec

Huixquilucan

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla

Tultitlán

Valle de Chalco

Multas por no respetar el Hoy No Circula

No respetar el programa del Hoy No Circula puede terminar afectando tu bolsillo, actualmente la multa por circular cuando no corresponde va de 20 a 30 UMA, lo que equivale aproximadamente a 2 mil y más de 3 mil pesos mexicanos.