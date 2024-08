¿Avenida Recursos Hidráulicos, la peor del Estado de México por baches? Automovilistas manejan en sobre ‘cráteres lunares’

Es la avenida Recursos Hidráulicos, una avenida que cruza por varios municipios del Estado de México y que se encuentra en pésimas condiciones. Durante nuestro recorrido encontramos de todo, desde un camino lleno de lodo y agua, hasta unos baches que más bien parecen cráteres.

“El municipio no trata de ver sus calles cómo están, ustedes mismos se dan cuenta cómo está la calle, hubieran venido tiempo atrás y unos hoyos como de 50 centímetros”, expresó el señor Cirilo, habitante de Tultepec.

En algunos tramos hay quienes con pala en mano tratan de tapar los baches a cambio de una moneda. Sandra y su esposo llevan más de tres meses haciendo lo que a las autoridades les corresponde.

“Los carros se quejan, tapa eso, tápale acá, pero pues no podemos hacer tanto y sí hay muchas calles que están muy feas y no hacen nada. La de allá enfrente está igual de horrible, hacemos lo que podemos, hay otras personas que igual vienen, igual a apoyarnos a sacar agua cuando se inunda porque los carros ya no pueden ni pasar”, explicó la trabajadora Sandra.

“Todo el camino pavimentaron lo que es parte de Tultitlán, pero de aquí hacia adelante está completamente desecha esa avenida, despacio y casi, casi cargarla, si está muy fea la avenida, — ¿no le dan mantenimiento?—, no, para nada”, compartió uno de los automovilistas que transita en la zona.

Avanzamos y llegamos a la carretera federal Texcoco-Lechería, en Ecatepec. Aquí los baches prácticamente son rompe llantas y rines. En imágenes captadas desde el aire se observa cómo los vehículos que por aquí transitan, en su mayoría pesados, tratan de esquivarlos, lo que puede originar un accidente.

“Pues si están muy deterioradas, pero qué le hacemos, pues hay que aguantarnos un ratito, pues a ver si este año ya se hace algo porque si vivimos con la esperanza, —¿se dañan los neumáticos, las suspensiones, amigo?—, pues todo, es un daño común para los que vamos pasando para los que estamos aquí del diario ósea a todos nos afecta, pero ahora sí que hasta que las autoridades decidan qué hacer con este problema”, explicó el testimonio.

Y esto es solo una probadita de cómo se encuentran las carreteras en territorio mexiquense. Con las lluvias, estas trampas mortales se esconden bajo el agua.