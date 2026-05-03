¿Hablas inglés? La Embajada de Estados Unidos en CDMX busca personal con sueldo de hasta 300 mil pesos

¿Estás en busca de 'chamba'? La Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México (CDMX) lanzó una nueva vacante con un sueldo mayor a los 300 mil pesos al año, además de seguro médico y más de 10 días de vacaciones anuales; estos son los requisitos para aplicar a la vacante.

¿Qué vacante ofrece la Embajada de Estados Unidos en CDMX?

La Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México ofrece el puesto de "Asistente de Coordinación de Contenido Estratégico", con la jornada completa de 40 horas semanales.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar?

¿Cumples con todo lo necesario? Si estás interesado en aplicar al puesto de Asistente de Coordinación de Contenido Estratégico, es importante cumplir con los siguientes requisitos.



Experiencia en el diseño, creación y empaquetado de contenido visual y multimedia, para marketing digital, publicidad o comunicaciones masivas.

Experiencia como usuario avanzado de aplicaciones de software estándar de la industria para computadoras de escritorio y dispositivos móviles, internet y tecnologías de comunicación.

Debe estar familiarizado con el análisis de audiencia y las herramientas analíticas: Hootsuite y Google Analytics).

Los interesados en aplicar al puesto de la Embajada de EU en CDMX tienen hasta este 3 de mayo 2026.

We are hiring! Join our team at the U.S. Embassy in Mexico City 🇺🇸🇲🇽. We’re looking for a Strategic Content Coordinator Assistant to help shape impactful digital content and outreach. Open Period: From April 16, 2026 to May 03, 2026. For details and requirements, visit:… pic.twitter.com/CJa0UJKBeG — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) April 27, 2026

¿Cuánto pagan y en qué consiste el trabajo?

¡Atención, postulantes! El puesto de Asistente de Coordinación de Contenido Estratégico en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México ofrece un sueldo $308 mil 334 pesos al año.

Entre las funciones del puesto están trabajar bajo la supervisión directa del Coordinador de Producción Digital o del Oficial de Asuntos Públicos (PAO) designado y no tiene responsabilidades de supervisión.

Además contará con una cartera asignada, que puede incluir audio, video, multimedia y/u otras responsabilidades, el titular produce elementos multimedia para la participación pública de la Misión, incluyendo el diseño, la creación y/o la adquisición de contenido de audio, video o multimedia personalizado que se difunde en línea, en persona o a través de la transmisión tradicional; crea contenido atractivo de audio, video y fotografía para la difusión de la Misión evaluando los aspectos audiovisuales del entorno mediático mexicano, las preferencias del público por los formatos de contenido audiovisual y multimedia y los canales de difusión, y el impacto de los materiales audiovisuales y multimedia de la Misión; y diseña y crea contenido para las plataformas oficiales de la Misión.

¿Es necesario hablar inglés?

La respuesta es sí. Uno de los requisitos clave para ocupar el puesto de Asistente de Coordinación de Contenido Estratégico es hablar inglés; sin embargo, es necesario contar con alguna de las siguientes certificaciones:



TOEIC

TOEFL ITP:

TOEFL iBT

IELTS

Duolingo

Centro Nacional de Capacitación en Asuntos Exteriores (NFATC)

¿Cómo enviar tu solicitud?

¡Toma nota! Si cumples con todos los requisitos y estás interesado en aplicar al puesto de Asistente de Coordinación de Contenido Estratégico, debes seguir estos sencillos pasos:

Ingresa a la página oficial de la Embajada de Estados Unidos en CDMX, posteriormente, da clic en el botón "Solicitar este puesto" y sigue los pasos correspondientes.