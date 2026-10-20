Autenticando...
  • Cerrar Sesión
tva (1).png
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Bajas temperaturas azotan la CDMX: Alcaldías afectadas por las lluvias y el frío este martes

El frío y las lluvias seguirán impactando algunas zonas de la Ciudad de México; te compartimos el mapa de las alcaldías afectadas por el mal clima.

Bajas temperaturas y lluvia en CDMX: Alcaldías afectadas por frío y mal clima hoy martes 20 de octubre
Alcaldías afectadas por frío y mal clima en CDMX|INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Escrito por: Fernanda Benítez

¡El frío no cesa en la CDMX! El clima helado y las precipitaciones seguirán impactando distintas zonas de la Ciudad de México para este martes 20 de octubre 2026; te compartimos las alcaldías afectadas por el mal clima.

Se esperan varios frentes fríos en México durante los próximos meses debido a la presencia de "El Niño", según expertos.

¿A qué hora habrá bajas temperaturas en la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estimó que la temperatura en la Ciudad de México podría comenzar a bajar alrededor de las 18:00 horas de este martes, situándose en los 20°C.

A partir de las 21:00 horas la temperatura descenderá abajo de los 16°C. Se recomienda a las y los ciudadanos tomar las precauciones necesarias.

Alcaldías afectadas por bajas temperaturas y frío en CDMX

¿Tu alcaldía está en la lista? El Servicio Meteorológico Nacional compartió las zonas afectadas por las bajas temperaturas y lluvias para la tarde de este martes 20 de octubre.

  • Benito Juárez.
  • Cuajimalpa.
  • Tlalpan.
  • Gustavo A. Madero.
  • Venustiano Carranza.
  • Iztacalco.
  • Iztapalapa.

¿Cuál es el pronóstico del clima en CDMX este martes?

Después del medio día el ambiente en la Ciudad de México será templado a cálido, a cielo nublado y con condiciones limitadas para lluvias ligeras en algunas zonas.

La temperatura máxima alcanzará los 24°C, mientras que la temperatura mínima será de 14°C.

Recomendaciones por el frío en CDMX: ¿Cómo vestirse?

La Secretaría de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las bajas temperaturas en la Ciudad de México (CDMX); te compartimos cómo protegerte.

  • Abrígate adecuadamente, cubre nariz y boca.
  • Resguarda mascotas del frío, no las dejes a la intemperie.
  • Evita cambios bruscos de temperatura.
  • Ingiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

¿Cómo vestirse para protegerse del frío?

  • Método de cebolla: Usa al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, para atrapar el calor y regular la temperatura con facilidad.
  • Protege las extremidades: Usa gorro, bufanda, guantes y calcetines gruesos o de lana para evitar la pérdida de calor por la cabeza, el cuello y las manos.

Tags relacionados
CDMX Clima CDMX Pronóstico del tiempo