Bajas temperaturas azotan la CDMX: Alcaldías afectadas por las lluvias y el frío este martes

¡El frío no cesa en la CDMX! El clima helado y las precipitaciones seguirán impactando distintas zonas de la Ciudad de México para este martes 20 de octubre 2026; te compartimos las alcaldías afectadas por el mal clima.

Se esperan varios frentes fríos en México durante los próximos meses debido a la presencia de "El Niño", según expertos.

¿A qué hora habrá bajas temperaturas en la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estimó que la temperatura en la Ciudad de México podría comenzar a bajar alrededor de las 18:00 horas de este martes, situándose en los 20°C.

A partir de las 21:00 horas la temperatura descenderá abajo de los 16°C. Se recomienda a las y los ciudadanos tomar las precauciones necesarias.

Mañana #fría, muy fría en partes altas. Después del mediodía, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado y condiciones limitadas para #lluvias ligeras. Mañana, se espera aumento en las temperaturas mínimas. 🌡 Temperatura máxima: 24 °C 🌡 Temperatura mínima: 14 °C Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 20, 2026

Alcaldías afectadas por bajas temperaturas y frío en CDMX

¿Tu alcaldía está en la lista? El Servicio Meteorológico Nacional compartió las zonas afectadas por las bajas temperaturas y lluvias para la tarde de este martes 20 de octubre.



Benito Juárez.

Cuajimalpa.

Tlalpan.

Gustavo A. Madero.

Venustiano Carranza.

Iztacalco.

Iztapalapa.

Ve en el gráfico, las condiciones #Meteorológicas que se prevén mañana, martes, en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ https://t.co/3FQQxwbgeM — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 20, 2026

¿Cuál es el pronóstico del clima en CDMX este martes?

Después del medio día el ambiente en la Ciudad de México será templado a cálido, a cielo nublado y con condiciones limitadas para lluvias ligeras en algunas zonas.

La temperatura máxima alcanzará los 24°C, mientras que la temperatura mínima será de 14°C.

Recomendaciones por el frío en CDMX: ¿Cómo vestirse?

La Secretaría de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las bajas temperaturas en la Ciudad de México (CDMX); te compartimos cómo protegerte.



Abrígate adecuadamente, cubre nariz y boca.

Resguarda mascotas del frío, no las dejes a la intemperie.

Evita cambios bruscos de temperatura.

Ingiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

¿Cómo vestirse para protegerse del frío?

Método de cebolla: Usa al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, para atrapar el calor y regular la temperatura con facilidad.

Usa al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, para atrapar el calor y regular la temperatura con facilidad. Protege las extremidades: Usa gorro, bufanda, guantes y calcetines gruesos o de lana para evitar la pérdida de calor por la cabeza, el cuello y las manos.