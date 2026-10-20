Bajas temperaturas azotan la CDMX: Alcaldías afectadas por las lluvias y el frío este martes
El frío y las lluvias seguirán impactando algunas zonas de la Ciudad de México; te compartimos el mapa de las alcaldías afectadas por el mal clima.
¡El frío no cesa en la CDMX! El clima helado y las precipitaciones seguirán impactando distintas zonas de la Ciudad de México para este martes 20 de octubre 2026; te compartimos las alcaldías afectadas por el mal clima.
Se esperan varios frentes fríos en México durante los próximos meses debido a la presencia de "El Niño", según expertos.
¿A qué hora habrá bajas temperaturas en la CDMX?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil estimó que la temperatura en la Ciudad de México podría comenzar a bajar alrededor de las 18:00 horas de este martes, situándose en los 20°C.
A partir de las 21:00 horas la temperatura descenderá abajo de los 16°C. Se recomienda a las y los ciudadanos tomar las precauciones necesarias.
Mañana #fría, muy fría en partes altas. Después del mediodía, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado y condiciones limitadas para #lluvias ligeras. Mañana, se espera aumento en las temperaturas mínimas. 🌡 Temperatura máxima: 24 °C 🌡 Temperatura mínima: 14 °C Mantente informado. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 20, 2026
Alcaldías afectadas por bajas temperaturas y frío en CDMX
¿Tu alcaldía está en la lista? El Servicio Meteorológico Nacional compartió las zonas afectadas por las bajas temperaturas y lluvias para la tarde de este martes 20 de octubre.
- Benito Juárez.
- Cuajimalpa.
- Tlalpan.
- Gustavo A. Madero.
- Venustiano Carranza.
- Iztacalco.
- Iztapalapa.
Ve en el gráfico, las condiciones #Meteorológicas que se prevén mañana, martes, en las 16 alcaldías de la #CDMX ⬇️ https://t.co/3FQQxwbgeM— CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 20, 2026
¿Cuál es el pronóstico del clima en CDMX este martes?
Después del medio día el ambiente en la Ciudad de México será templado a cálido, a cielo nublado y con condiciones limitadas para lluvias ligeras en algunas zonas.
La temperatura máxima alcanzará los 24°C, mientras que la temperatura mínima será de 14°C.
Recomendaciones por el frío en CDMX: ¿Cómo vestirse?
La Secretaría de Gestión de Integración de Riesgos y Protección Civil compartió algunos consejos debido a las bajas temperaturas en la Ciudad de México (CDMX); te compartimos cómo protegerte.
- Abrígate adecuadamente, cubre nariz y boca.
- Resguarda mascotas del frío, no las dejes a la intemperie.
- Evita cambios bruscos de temperatura.
- Ingiere abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
¿Cómo vestirse para protegerse del frío?
- Método de cebolla: Usa al menos tres capas de ropa, preferentemente de algodón o lana, para atrapar el calor y regular la temperatura con facilidad.
- Protege las extremidades: Usa gorro, bufanda, guantes y calcetines gruesos o de lana para evitar la pérdida de calor por la cabeza, el cuello y las manos.
🥶 ¡Para enfrentar las bajas temperaturas utiliza el "Método de la Cebolla"! Cubrirte con varias prendas no solo te calienta mejor que una gruesa, sino que podrás acondicionarte de acuerdo al lugar donde te encuentres: 🧅 Capa 1: ropa interior térmica 🧅 Capa 2: ropa transpirable 🧅 Capa 3: prendas que sean impermeables #LaPrevenciónEsNuestraFuerza— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) October 18, 2026