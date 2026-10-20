Frente Frío 3 ya tiene fecha de llegada a México: ¿Por dónde entrará y qué tipo de clima habrá cuando entre?

Los frentes fríos continúan su temporada en México y en los próximos días se espera la entrada de uno nuevo. El pronóstico oficial de la Conagua dice que el frente frío número 2 comenzará a moverse sobre el Mar Caribe para dejar de afectar a la República Mexicana, aunque su masa de aire polar va a dejar un ambiente fresco en el centro y sur; y eso no es todo pues se espera también la llegada del frente frío número 3.

El fenómeno podría entrar en las próximas horas; ¿por dónde va a ingresar y qué condiciones climáticas habrá cuando llegue?

¿Por dónde va a entrar el frente frío 3 a México?

Los mapas del Servicio Meteorológico Nacional muestran que para este miércoles 21 de octubre se espera que se acerque un nuevo frente frío por el noroeste de México.

El sistema entrará asociado con la corriente en chorro polar y la corriente en chorro subtropical, abriéndose paso desde la franja de la frontera.

🥶 Viene un invierno más frío de lo habitual.



Para esta temporada 2026-2027 se prevé la llegada de 56 frentes fríos a México, por encima del promedio de 50 registrado entre 1990 y 2020.



Diciembre será el mes con mayor actividad (9 sistemas), seguido de noviembre y enero (8… pic.twitter.com/S8hU5BeXVp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 20, 2026

Estados que tocará primero el frente frío 3

Ya que su entrada va a ser por el noroeste, los primeros estados que tocará el frente frío 3 serán Baja California y Sonora.

Mediante vaya avanzando, sus vientos e inestabilidad se van a extender a zonas de Chihuahua y al norte de México, provocando descensos en la temperatura y rachas de viento.

¿Cómo va a estar el clima cuando llegue el frente frío 3?

En lo que entra el frente frío 3, la masa de aire polar del sistema anterior tendrá viento norte en la costa sur de Veracruz y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Además, seguirá el descenso de las temperaturas en estados de la Mesa del Norte, la Mesa Central, el oriente y el sureste del país.

¿Cuántos frentes fríos le quedan al mes de octubre?

De acuerdo con el calendario climatológico oficial para la temporada 2026-2027, para el mes de octubre se tienen pronosticados 5 frentes fríos en total.

Debido a que apenas estamos por recibir el número 3, aún quedan 2 sistemas frontales más previstos para llegar antes de que termine el mes.