¡Pánico en Oaxaca! Falla en el mofle de un taxi fue confundida con una balacera | VIDEO

Una presunta balacera en el distribuidor vial de 5 Señores, en Oaxaca, movilizó a cuerpos de seguridad luego de que en redes sociales se reportó una serie de disparos; sin embargo, la revisión realizada por las autoridades descartó que hubiera ocurrido un ataque armado en esa zona de la capital.

El reporte activó un despliegue para verificar lo ocurrido; agentes de investigación acudieron al sitio y no encontraron personas afectadas, daños relacionados con armas de fuego ni indicios balísticos; la circulación y las actividades comerciales continuaban con normalidad durante la inspección.

¿Qué provocó los estruendos en 5 Señores?

A través de un boletín informativo de la Fiscalía del Estado, se detalló que después de combinar la revisión en el lugar con las imágenes de las cámaras de vigilancia; el sistema de monitoreo permitió identificar un taxi que transitaba por la zona y que presentaba una falla en su sistema de escape .

El desperfecto provocó una serie de explosiones mecánicas que, por el sonido, pudieron confundirse con detonaciones de arma de fuego; elementos de la Policía Estatal también ubicaron la unidad y corroboraron que el ruido estaba relacionado con el problema en el mofle.

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#Oaxaca Descartan balacera en 5 Señores; falla de taxi provocó explosiones Lo que en redes sociales fue reportado como una presunta balacera en inmediaciones del distribuidor vial de 5 Señores resultó ser el ruido provocado por una falla mecánica en un taxi, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO). La difusión de un video en redes sociales activó la respuesta de las corporaciones que integran el Gabinete de Seguridad, cuyos elementos acudieron a la zona para verificar si se había registrado algún hecho violento. Agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y grupos de investigación inspeccionaron el área sin encontrar indicios de una agresión armada. La circulación de vehículos y peatones continuaba con normalidad, mientras que tampoco fueron localizados casquillos u otros elementos que apuntaran al uso de armas de fuego. La revisión de las cámaras de videovigilancia permitió establecer que los estruendos correspondieron a un taxi que circulaba por el sector y presentaba una falla en el sistema de escape. La Policía Estatal también ubicó la unidad y confirmó que las detonaciones que generaron alarma provenían del mofle del vehículo, y no de disparos. El C5i reportó además que durante el periodo en que comenzó a circular la versión de una supuesta balacera no recibió llamadas de emergencia relacionadas con un ataque armado en ese punto de la capital. Con la inspección en campo y el análisis de las imágenes de videovigilancia, las autoridades descartaron que se hayan registrado detonaciones de arma de fuego en 5 Señores. El caso volvió a poner sobre la mesa el efecto que pueden tener los reportes no verificados en redes sociales, particularmente cuando se difunden imágenes o sonidos fuera de contexto que pueden provocar alarma entre la población. Las autoridades llamaron a la ciudadanía a consultar fuentes oficiales antes de compartir información sobre presuntos hechos de violencia. — RIOaxaca (@rioaxaca) October 7, 2026

Así verificaron si realmente hubo disparos

Ante la alerta difundida en redes sociales, la Agencia Estatal de Investigaciones y otros grupos acudieron al distribuidor vial para realizar una inspección física; durante el recorrido no encontraron elementos que indicaran un enfrentamiento o alguna agresión armada.

La Policía Municipal capitalina complementó la revisión con las grabaciones de videovigilancia; de esta manera fue posible reconstruir lo ocurrido y establecer el origen de los sonidos que provocaron la alerta.

C5i Oaxaca no recibió llamadas por una balacera

Otro elemento considerado durante la verificación fue el registro del C5i Oaxaca; durante el periodo en que comenzó a difundirse el reporte en internet no se recibió una llamada de emergencia que alertara sobre disparos o una situación violenta en ese punto.

Con los datos obtenidos mediante la inspección y el monitoreo de cámaras, las autoridades descartaron que hubiera ocurrido una balacera en el distribuidor vial de 5 Señores; el caso quedó relacionado con la falla mecánica del taxi que produjo las explosiones.