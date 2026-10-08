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¡Pánico en Oaxaca! Falla en el mofle de un taxi fue confundida con una balacera | VIDEO

Un taxi con una falla en el mofle provocó fuertes estruendos en 5 Señores, Oaxaca, que fueron confundidos con disparos; Fiscalía descartó una balacera.

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Un taxi con una falla en el mofle provocó fuertes estruendos en 5 Señores, Oaxaca, que fueron confundidos con disparos; Fiscalía descartó una balacera.|Especial

Escrito por: Daniel Rivera Guzmán

Una presunta balacera en el distribuidor vial de 5 Señores, en Oaxaca, movilizó a cuerpos de seguridad luego de que en redes sociales se reportó una serie de disparos; sin embargo, la revisión realizada por las autoridades descartó que hubiera ocurrido un ataque armado en esa zona de la capital.

El reporte activó un despliegue para verificar lo ocurrido; agentes de investigación acudieron al sitio y no encontraron personas afectadas, daños relacionados con armas de fuego ni indicios balísticos; la circulación y las actividades comerciales continuaban con normalidad durante la inspección.

¿Qué provocó los estruendos en 5 Señores?

A través de un boletín informativo de la Fiscalía del Estado, se detalló que después de combinar la revisión en el lugar con las imágenes de las cámaras de vigilancia; el sistema de monitoreo permitió identificar un taxi que transitaba por la zona y que presentaba una falla en su sistema de escape.

El desperfecto provocó una serie de explosiones mecánicas que, por el sonido, pudieron confundirse con detonaciones de arma de fuego; elementos de la Policía Estatal también ubicaron la unidad y corroboraron que el ruido estaba relacionado con el problema en el mofle.

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Así verificaron si realmente hubo disparos

Ante la alerta difundida en redes sociales, la Agencia Estatal de Investigaciones y otros grupos acudieron al distribuidor vial para realizar una inspección física; durante el recorrido no encontraron elementos que indicaran un enfrentamiento o alguna agresión armada.

La Policía Municipal capitalina complementó la revisión con las grabaciones de videovigilancia; de esta manera fue posible reconstruir lo ocurrido y establecer el origen de los sonidos que provocaron la alerta.

C5i Oaxaca no recibió llamadas por una balacera

Otro elemento considerado durante la verificación fue el registro del C5i Oaxaca; durante el periodo en que comenzó a difundirse el reporte en internet no se recibió una llamada de emergencia que alertara sobre disparos o una situación violenta en ese punto.

Con los datos obtenidos mediante la inspección y el monitoreo de cámaras, las autoridades descartaron que hubiera ocurrido una balacera en el distribuidor vial de 5 Señores; el caso quedó relacionado con la falla mecánica del taxi que produjo las explosiones.

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