Madrugada violenta en CDMX y Edomex: Balaceras en Iztapalapa y Ecatepec dejan varios muertos

Noche sangrienta en el Estado de México (Edomex) y Ciudad de México (CDMX), pues durante la madrugada de este 31 de octubre, Fuerza Informativa Azteca (FIA) cubrió al menos dos balaceras en distintos puntos del Valle de México, lo que dejó un saldo de varios heridos y muertos para amanecer este martes.

Por un lado, una mujer murió por disparo de arma de fuego en el municipio de Ecatepec, en el Edomex. Esto ocurrió en la calle 12, de la colonia Fraccionamiento Villas de Ecatepec, cuando presuntamente sujetos armados llegaron al domicilio y dispararon de forma directa en contra de la víctima y dos personas más, quienes resultaron heridas de gravedad, por lo que fueron trasladadas al Hospital de las Américas.

A la zona del ataque armado llegaron policías para establecer un perímetro de seguridad y resguardar la zona, mientras llegaban al sitio los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para iniciar con las indagatorias y recolectar indicios, también realizar el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento no hay reporte de personas lesionadas por lo sucedido, que cobró la vida de una mujer dentro de un inmueble y dejó a dos más gravemente heridas, en el que según los primeros reportes fue un ataque directo.

Atacan a balazos a un hombre en Iztapalapa durante la madrugada de este martes

Por otro lado y ya en la CDMX. Un hombre fue atacado a balazos y murió en la alcaldía Iztapalapa, concretamente en la calle General Jesús García Morales, esquina con Eustaquio Buelna, colonia Juan Escutia.

De acuerdo con los primeros reportes, la persona quedó a la mitad de la calle y al parecer presentaba diversas lesiones por disparo de arma de fuego. Tras lo sucedido fueron alertados policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes se trasladaron al sitio a verificar el reporte.

Una vez en el sitio solicitaron la presencia de una ambulancia, paramédicos trataron de brindarle los primeros auxilios, pero la persona ya había fallecido a causa de las lesiones que sufrió.

Colocaron cinta plástica para establecer un perímetro de seguridad y evitar que personas transitaran por la escena del crimen, en tanto llegaban al sitio elementos de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para iniciar con las indagatorias y levantar el cuerpo.

Todo esto sucedió muy cerca de los límites de la capital mexicana y el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, a quienes divide territorialmente la avenida Texcoco, paralela a la calle en la que se produjo el homicidio.