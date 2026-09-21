“No simularemos consensos": Diputados del PAN rechazan desayuno en Palacio Nacional para discutir el Presupuesto 2027

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados rechazó de manera tajante la invitación a un desayuno-reunión convocada por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador Zamora, para discutir el Paquete Económico y el Presupuesto de Egresos 2027. Los panistas consideraron inadmisible que un tema de trascendencia nacional para las finanzas públicas y el bienestar de las familias mexicanas pretenda tratarse mediante encuentros informales y sin el rigor técnico que la materia exige.

A través de una extensa comunicación enviada directamente al titular de la SHCP, los diputados de oposición denunciaron que la convocatoria llegó el pasado viernes mediante mensajes de WhatsApp enviados por las secretarías técnicas de las comisiones de Hacienda y de Presupuesto de San Lázaro. En dichos mensajes se citaba a los parlamentarios a reuniones informales en Palacio Nacional para este lunes y el próximo miércoles. Sin embargo, el grupo parlamentario decidió no asistir al acusar que la invitación carece de mecanismos institucionales que garanticen transparencia, no contempla a la totalidad de los integrantes de las comisiones correspondientes y omite presentar una orden del día con puntos claros a tratar.

Las decisiones sobre las finanzas públicas de México requieren mucho más que una invitación informal y un desayuno.



El #PaqueteEconómico2027 debe discutirse con seriedad, transparencia, información completa y mediante los canales institucionales.



En @diputadospan estamos listos… pic.twitter.com/w3YJdSHX2j — Diputados PAN (@diputadospan) September 21, 2026

Rechazo a la simulación y exigencia de mesas de trabajo formales

Los legisladores recordaron que el año pasado asistieron por cortesía política a un encuentro de naturaleza similar en el que el titular de la dependencia prometió un diálogo permanente con la oposición, compromiso que incumplieron las autoridades federales. Ante esta situación, advirtieron que las iniciativas presentadas por la oposición siguen congeladas y sin espacios de análisis para ser integradas al presupuesto final, por lo que asistir a un desayuno representaría únicamente un acto de propaganda y una toma de fotografía para convalidar decisiones tomadas de antemano.

"Un desayuno social no resuelve el deterioro de las finanzas ni el uso ineficiente de los recursos públicos", sentenciaron los diputados del PAN en su posicionamiento. La bancada dejó en claro que no participará en simulaciones de consenso y aclaró que únicamente acudirá a las comisiones legislativas y mesas de trabajo que sean convocadas con la seriedad, transparencia y conocimiento técnico que el análisis presupuestal del país requiere.