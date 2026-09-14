¿Tienes un negocio o una tiendita? Los nuevos impuestos y cambios en el IVA que se proponen en el Paquete Económico 2027

El pasado 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó el Paquete Económico 2027 ante la Cámara de Diputados, el cual presentará algunos cambios en la forma del pago de impuestos en México a partir del siguiente año, afectando a medianas y grandes empresas.

El Paquete Económico 2027 corresponde al tercer paquete presentado durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Cambios en impuestos para 2027: Tope a deducciones y nuevo IVA para el RESICO

Para las empresas que facturan más de 50 millones de pesos hay un cambio importante en el pago de impuesto, limitando las deducciones a 96.7% de los gastos que tienen estas compañías.

Entre los negocios afectados están: Mueblerías, salones de fiesta, taquerías grandes en la CDMX.

Por otro lado, el IVA para las pequeñas empresas que estén dadas de alta con el Regimen Simplificado de Confianza, mejor conocido como RESICO, deberán pagar el 7% directo de IVA respecto de sus ventas.

El objetivo del Gobierno de México es aumentar un 5.9% la recaudación tributaria.

“El gobierno muchas veces no es transparente con los impuestos que te cobra, cuando tu vas a una tienda y compras una prenda de vestir, el impuesto ya está incluido”, explicó Carlos Mota, durante una entrevista con Hechos AM.

¿Qué es el Paquete Económico y por qué es importante para México?

El Paquete Económico es el conjunto de proyectos legislativos y documentos fiscales que el Poder Ejecutivo presenta cada año al Congreso de la Unión para su análisis y aprobación, en el que se define cómo es que el Gobierno del país obtendrá y gastará los recursos públicas durante el siguiente año fiscal.