¿Qué pasará con el patrimonio de los usuarios? Esto dice el Banco del Bienestar sobre las multas

Las multas al Banco del Bienestar encendieron las alertas entre millones de usuarios, especialmente entre quienes reciben apoyos sociales a través de la institución. La incertidumbre se centró en una pregunta: ¿existe algún riesgo para el dinero de los beneficiarios y el funcionamiento del bando?

¿Las multas pueden afectar a los usuarios del Banco Bienestar?

Luego de que se difundiera información sobre las sanciones impuestas al Banco del Bienestar por fallas en sus controles, la institución aseguró que no existe daño patrimonial para sus usuarios y que mantiene su solvencia y estabilidad financiera.

Por medio de un comunicado, el banco explicó que las sanciones corresponden a observaciones de carácter administrativo determinadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en 2023.

Además mencionó que estas medidas no implican afectaciones a los recursos de los Programas para el Bienestar ni la comisión de irregularidades por parte de la institución.

📢 #ComunicadoDePrensa



El Banco del Bienestar refrenda que no existe daño patrimonial a sus usuarios y que mantiene su solvencia y estabilidad financiera.



En relación con la información difundida sobre sanciones impuestas al Banco del Bienestar por fallas en sus controles, la… pic.twitter.com/4MHNreLAjS — Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 16, 2026

El Banco del Bienestar informó que las observaciones señaladas por la autoridad ya fueron atendidas mediante acciones de fortalecimiento de sus procesos internos, controles operativos, gestión de riesgos y mecanismos de supervisión institucional.

También subrayó que las sanciones administrativas no comprometen en ningún momento su solvencia, estabilidad financiera ni su operación cotidiana. En ese sentido, afirmó que continuará cumpliendo con su mandato de promover la inconclusión financiera.

Multas al Banco del Bienestar

En lo que va del año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impusó 10 multas al Banco del Bienestar que en conjunto superan los 5.5 millones de pesos, de acuerdo con datos oficiales del organismo regulador mexicano.

Las multas notificadas desde el pasado 16 de abril, derivaron de irregularidades en controles internos, procedimientos operativos y registros contables. También destacan omisiones en la prevención de operaciones de retirode efectivo que pudieron ser utilizadas para actos ilícitos.

La institución financiera promovio un amparo para impugnar la difuaión de las sanciones en el portar de la CNBV.