¿Aprovecharás para cambiar? Precio del dólar HOY en México: así destaca el tipo de cambio

¿A cómo está el dólar? ¡Si vas a comprar o a vender divisas, esto te interesa! El precio del dólar estadounidense hoy en México muestras movimientos relevantes en medio de la incertidumbre económica global. En Azteca Noticias te decimos en cuánto está el dólar.

El dólar se mantiene en mínimos de 10 días, ya que un acuerdo preliminar para poner fin a la guerra con Irán impulsó el apetito por el riesgo, mientras que el yen se mantuvo cerca del nivel de 160, muy seguido por los analistas, después de que el Banco de Japón subiera los tipos de interés, en un esfuerzo por controlar los riesgos inflacionarios del conflicto.

¿Cuánto cuesta el dólar hoy en Banco Azteca?

Dólar hoy en Banco Azteca: estos valores corresponden a la apertura de hoy martes 16 de junio de 2026 en ventanilla bancaria:

Dólar a la compra: $16.00 pesos



Dólar a la venta: $17.94 pesos.

Recuerda que puedes efectuar operaciones y cambiar dólar en Banco Azteca hoy en sucursales de 9:00 a 21:00 horas.

Dólar a la compra: $16.09 pesos / Dólar a la venta: $18.95 pesos.|Banco Azteca

Precio del dólar canadiense hoy 16 de junio en México

El dólar canadiense en México cotiza en:



Dólar canadiense a la compra: $10.45 pesos



Dólar canadiense a la venta: $13.29 pesos

Precio del dólar hoy Tijuana (16 de junio de 2026)

¿Vas pa’l otro lado? Conoce el precio del dólar hoy en Tijuana durante la jornada de este martes 16 de junio de 2026.

El dólar en Tijuana HOY se vende en $17.20 pesos

El dólar en Tijuana HOY se vende en $18.54 pesos|“Cotización.co”

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy 16 de junio de 2026?

El precio del Bitcoin comenzó la jornada de hoy martes 16 de junio de 2026 en 66 mil 130 dólares estadounidenses por unidad, lo que representa una pérdida del 0.24% en comparación con su cierre previo.

Al tipo de cambio, el precio de la criptomoneda en México abrió el día en 1 millón 135 mil 367 pesos por unidad, una baja del 0.51% respecto a su último cierre.

Precio del petróleo hoy 16 de junio de 2026

El precio del petróleo cayó alrededor de un 4% durante la jornada de hoy martes, alcanzando nuevos mínimos de tres meses, mientras los mercados sopesaban las perspectivas de una reanudación de los suministros a través del estrecho de Ormuz, junto con una demanda física más débil y escasos detalles sobre un acuerdo preliminar para poner fin a la guerra con Irán.

Precio del petróleo ( Bent ): 79.97 dólares por barril



): 79.97 dólares por barril Precio del petróleo ( WTI ): 77.23 dólares por barril



): 77.23 dólares por barril Precio del petróleo (mezcla mexicana): 77.75 dólares por barril.



¿Qué pasa si el Índice Dólar aumenta?

El precio del dólar estadounidense se apreciará frente a las siguientes monedas: euro, yen, libra esterlina, dólar canadiense, corona sueca y franco suizo. Por otro lado, las exportaciones estadounidenses se tornarán más caras en estos mercados, situación que podría afectar negativamente a las empresas exportadoras.nRespecto de las importaciones a Estados Unidos, estas se volverán más baratas, una situación que podría beneficiar a los consumidores locales.

