El Banco del Bienestar se ampara ante la CNBV: Busca ocultar 10 multas por fallas operativas

Con sanciones que suman más de 5 millones y medio de pesos la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha impuesto 10 multas al Banco del Bienestar esto por irregularidades en controles internos registros contables y procedimientos operativos. Pero para sorpresa de todos el banco ya se amparó para impugnar.

Con base en la información oficial de transparencia de la propia plataforma de la CNBV, las 10 multas fueron notificadas formalmente a la entidad bancaria desde el pasado 16 de abril de 2026.

Opacidad financiera: El Banco del Bienestar frena la difusión de sus sanciones

La auditoría realizada por el órgano regulador mexicano no solo detectó los desajustes administrativos y contables antes mencionados, sino que también sacó a la luz una serie de omisiones de alta gravedad en materia de seguridad financiera.

Específicamente, el banco falló en la aplicación de protocolos preventivos obligatorios para monitorear operaciones de retiro de efectivo, las cuales, debido a la falta de supervisión adecuada, corren el riesgo de ser utilizadas para la comisión de actos ilícitos.

El Banco del Bienestar se ampara: ¿Por qué la institución rechaza el escrutinio?

La respuesta legal del Banco del Bienestar ante el escrutinio público ha sido contundente. Al interponer el amparo para evitar que las penalizaciones aparezcan en los listas de la CNBV, la defensa jurídica de la institución alegó que la difusión anticipada de estos procedimientos administrativos les genera un “daño reputacional irreversible e irreparable”.

Según la postura del banco, exhibir las amonestaciones de manera pública los coloca ante la opinión pública como una entidad infractora mucho antes de que las autoridades judiciales emitan una resolución definitiva o de que se agoten todas las instancias de impugnación correspondientes.

Con esta estrategia, el banco busca congelar la visibilidad de sus fallas operativas mientras el litigio sigue su curso en los tribunales.

