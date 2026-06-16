¿En 29 pesos? Consulta el precio REAL de la gasolina HOY en Mexico

Si piensas cargar combustible hoy martes 16 de junio de 2026, conocer el precio de la gasolina en México puede ayudarte a organizar mejor tus gastos además de calcular cuánto dinero vas a necesitar para poder llenar el tanque de tu vehículo.

De acuerdo con los datos más recientes de la Comisión Nacional de Energía (CNE), estos son los precios promedio de los combustibles que se registran durante la jornada del día de hoy en el país.

¿Cuál es el precio de la gasolina hoy en México?

Los precios nacionales promedio de los combustibles para este martes 16 de julio de 2026, son los siguientes:

Gasolina Magna: $23.68 pesos por litro

Gasolina Premium: $28.48 pesos por litro

Diesel: $27. 16 pesos por litro.

Es importante recordar que estos costos pueden variar dependiendo del estado municipio o estación de servicio; siin embargo, representan una referencia útil para millones de automovilistas que monitorean diariamente los precios de la gasolina.

Precio de gasolina hoy martes (16 de junio de 2026) en México|Pexels

Precio de la gasolina hoy en CDMX

En la Ciudad de México, los coimbustibles mantienen precios ligeramente por debajo del promedio nacional:



Gasolina Regular (Magna): $23.81 pesos por litro



Gasolina Premium: $28.74 pesos por litro



Diesel: $26.99 pesos por litro.

La capital del país se destaca como una de las zonas del país con los precios más competitivos para los consumidores.

¿Dónde está la gasolina más barata hoy?

¿Dónde está la gasolina más barata? El Estado de México se mantiene como una de las entidades con los precios más accesibles, particularmente en la gasolina Magna. En contraste, el estado de Nuevo León, registra uno de los precios más altos para la gasolina premium, alcanzando los $29.13 pesos por litro.

Para los transportistas, empresas y conductores particulares, seguir la evolución diaria del precio de los combustibles se ha convertido en una herramienta clave para la planeación financiera.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina en México hoy martes 16 de junio de 2025?



¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy?

Con base en los precios promedio nacionales estos son los costos aproximados para llenar distintos tipos de tanque:

Tanque de 45 litro (Magna): $1080 pesos

Tanque de 45 litros (Premium): $1,060 pesos

Tanque de 65 litros (Magna): $1,561 pesos

Tanque de 65 litro (Premium): $1,661 pesos.

Estos cálculos permiten dimensionar el impacto que tiene el precio de gasolina en el presupuesto de las familias mexicanas durante junio de 2026.

Precio del gas Natural vehicular hoy

Precio del Gas Natural Vehicular (Mínimo): $10.99 pesos por litro

Precio del Gas Natural Vehicular (Promedio): $12.60 pesos por litro

Precio del Gas Natural Vehicular (Máximo): $14.49 pesos por litro.

Así está la gasolina hoy en Jalisco

Precio de la Magna: $23.99 pesos por litro

Precio de la Premium: $29.28 pesos por litro

Precio del Diesel: $27.30 pesos por litro.

Gasolina hoy en Nuevo León

Gasolina Magna: $24.03 pesos por litro



Gasolina Premium



Diesel: $27.08 pesos por litro.

Precio de la gasolina hoy en el Estado de Mexico

Para quienes busquen el precio de la gasolina en Edomex, los costos promedios son:

Gasolina Regular: $23. 65 pesos por litro



Gasolina Premium: $28.05 pesos por litro



Diesel: $26. 81 pesos por litro.



La gasolina es uno de los principales gastos para miles de hogares mexicanos y mantenerse informados sobre las variaciones diarias del mercado energético, resulta fundamental para tomar mejores decisiones de consumo en nuestro día a día.

