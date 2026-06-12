¿Cuánto cuesta el dólar? Así cierran la semana los mercados financieros en México y Estados Unidos

¡Buena jornada para la Bolsa Mexicana de Valores! Los mercados financieros terminaron la semana con movimientos en los principales indicadores de México y Estados Unidos, mientras inversionistas siguieron de cerca el comportamiento del tipo de cambio. Consulta cuál es el desempeño del dólar frente al peso mexicano.

Así cerró la Bolsa Mexicana de Valores hoy 12 de junio 2026

La actividad de mercado del índice S&P/BMV IPC este viernes 12 de junio cerró con buenas noticias. El índice se ubicó en 67,954.55 puntos, con una variación positiva de 1.46%, equivalente a un avance de 977.5 puntos. Además, registró un volumen de 154,752,805, reflejando una jornada con ganancias para este indicador bursátil.

Cierre de jornada del Wall Street este viernes 12 de junio

Por su parte el Wall Street cerró la jornada del viernes 12 de junio 2026 con resultados mixtos, en una sesión marcada por el optimismo en torno a un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

El Dow Jones avanzó 9.45%, el S&P 500 ganó 0.06%, mientras que el Nasdaq retrocedió 0.28%.

¿Cuánto está el dólar hoy en Banco Azteca?

En Banco Azteca, el precio del dólar este viernes se ubicó en 16.00 pesos a la compra y 17.94 pesos a la venta. Los usuarios que deseen realizar operaciones de cambio o compra pueden acudir a cualquier sucursal en un horario de 9:00 a 21:00 horas.

Mientras que el dólar canadiense hoy en México cotiza en la compra en $10.50 y la venta en $13.34. Por su parte el dólar estadounidense en Tijuana se vende en: $17.20 pesos.

Precio del petróleo hoy viernes 12 de junio de 2026

Mientras que los precios del petróleo cayeron casi un 3% durante la jornada de apertura de este viernes 12 de junio, alcanzando su nivel más bajo en casi dos meses, después de que el presidente Donald Trump cancelara nuevos ataques contra Irán, reduciendo los temores de una escalada de hostilidades tras los ataques recíprocos ocurridos a principios de semana.

