¿Se te apagó el boiler? Consulta el precio del gas LP esta semana

Durante la semana del 14 al 20 de junio de 2026, los costos del Gas LP en México se mantienen en un rango aproximado de entre 17 y 23 pesos por kilogramo , mientras que el precio por litro oscila entre los 9 y 12 pesos en gran parte del territorio nacional.

Es importante recordar que las tarifas pueden variar dependiendo de la entidad y el municipio donde se comercialice el combustible, por lo que los consumidores deben consultar los precios vigentes en su localidad antes de realizar una compra.

¿Dónde es más barato el Gas LP en México?

Para la semana del 14 al 20 de junio de 2026, los municipios de Jiménez, Nava, Piedras Negras y Zaragoza en Coahuila tienen el Gas LP más económico del país, al registrar un precio de 17.54 pesos por kilogramo y 9.47 pesos por litro.

Le siguen los municipios de Guerrero e Hidalgo , también en Coahuila, donde el energético se comercializa en 17.73 pesos por kilogramo y 9.58 pesos por litro.

¿Dónde se vende el Gas LP más caro en México?

En el otro extremo, Comondú, en Baja California Sur, se posiciona como una de las zonas con los precios más elevados del país, al registrar un costo de 23.27 pesos por kilogramo y 12.57 pesos por litro.

La lista de municipios con las tarifas más altas también incluye:

Loreto y Mulegé, Baja California Sur, con un precio de 23.13 pesos por kilogramo y 12.49 pesos por litro.

con un precio de 23.13 pesos por kilogramo y 12.49 pesos por litro. Angostura, Sinaloa , con una tarifa de 22.90 pesos por kilogramo y 12.37 pesos por litro.

, con una tarifa de 22.90 pesos por kilogramo y 12.37 pesos por litro. La Paz, Baja California Sur, donde el Gas LP se vende en 22.39 pesos por kilogramo y 12.09 pesos por litro.

Precio del Gas LP en CDMX y Edomex del 14 al 20 de junio de 2026

De acuerdo con los precios vigentes para la semana del 14 al 20 de junio de 2026, en la Ciudad de México el Gas LP se comercializa en 19.86 pesos por kilogramo y 10.72 pesos por litro.

Por su parte, en el Estado de México el combustible mantiene el mismo precio que en la capital, con una tarifa de 19.86 pesos por kilogramo y 10.72 pesos por litro, aunque el costo final puede presentar variaciones dependiendo del municipio.

¿Cuánto cuesta el Gas LP en Guadalajara y Monterrey? Precios del 14 al 20 de junio de 2026

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, el Gas LP alcanza un precio de 20.02 pesos por kilogramo y 10.81 pesos por litro.

Mientras tanto, en Monterrey, Nuevo León, el combustible se vende en 19.95 pesos por kilogramo y 10.77 pesos por litro.

Antes de adquirir Gas LP, se recomienda consultar los precios máximos autorizados para cada región, ya que estos pueden modificarse semanalmente conforme a las disposiciones oficiales.

