¿Los tacos más caros? Consulta cuánto vale el kilo de tortilla este junio de 2026

La tortilla, uno de los alimentos básicos en la dieta de millones de mexicanos, mantiene variaciones importantes en su precio durante junio de 2026. En algunas entidades del país, el costo del kilo ya supera los 30 pesos, lo que representa un mayor gasto para las familias. ¿Cómo afectará a los taquitos?

¿A cuánto está el kilo de tortilla en México 2026?

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, el costo de la tortilla presenta diferencias considerables entre estados. Mientras en algunas entidades el Kilo supera los 30 pesos, en otras se mantiene por debajo del promedio nacional.

Las variaciones reflejan las distintas condiciones de producción, distrobución y comercialización del alimento básico en cada región del país.



Aguascalientes- $22.33

Baja California- de $33.57 a $29.27

Baja California Sur- $27.00

Campeche- $28.25

Coahuila- $30.00, $25.40 y $28.00

Colima- $30.00

Chiapas- $24.00 y $22.00

Chihuahua- $26.00 y $25.67

CDMX- $21.72 y $21.44

Durango- $21.50 y $28.00

Guanajuato- $23.00

Guerrero- $31.50 y $27.33

Hidalgo- $23.00

Jalisco- $26.23 y $23.30

Estado de México- $20.14

Michoacán- $23.00

Morelos- $26.67

Nayarit- $30

Nuevo León- $27.88 y $27.05

Oaxaca- $24.50

Puebla- $17.38 y $16.50

Querétaro- $27.00

Quintana Roo- $30.00 y $28.00

San Luis Potosí- $25.00

Sinaloa- $29.00

Sonora- $30.67, $31.00 y $31.83

Tabasco- $25.20

Tamaulipas- $26.00, $31.00, $29.33, $30.50 y $28.00

Tlaxcala- $18.00

Veracruz- $27.75 y $15.88

Yucatán- $28.50

Zacatecas- $22.50

En junio de 2026, el precio de la tortilla muestra diferencias entre las entidades del país. El costo más alto se registra en Baja California, donde el kilo alcanza los 33.57 pesos, seguido de Sonora, con precios de hasta 31.83 pesos.

En la CDMX, el kilo se comercializa entre los 21.44 y 21.72 pesos, ubicándose por debajo del promedio de las entidades más caras.

En contraste, el precio más bajo del país se encuentra en Veracruz, donde el kilo de tortilla puede adquirirse desde 15.88 pesos, seguido de Puebla, con un mínimo de 16.50 pesos.

¿Precio del kilo de papa y de jitomate?

De acuerdo con un reporte del Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI), diversos alimentos, productos y servicios registraron incrementos en sus precios durante las últimas semanas de mayo, impulsados por la inflación en México.

Entre los productos que más aumentaron se encuentran las papas y otros tubérculos, el gas doméstico LP, los detergentes, el pollo y la tortilla de maíz.

