¡Aprovecha la quincena! Esto cuesta comprar los productos y alimentos de la canasta básica en México durante junio 2026
El precio de la canasta básica continúa arriba de los 900 pesos durante la primera quincena de junio 2026, según la Profeco; este es el costo por estado.
¿Vas a ir al mercado? El costo de los alimentos y otros productos de la canasta básica registraron cambios importantes para el sexto mes del año, impactando el bolsillo de miles de familias mexicanas; te compartimos el costo total de surtir la despensa en junio 2026.
¿Cuánto cuesta la canasta básica en México para junio 2026?
¡A preparar la cartera! El precio de la canasta básica para junio 2026 se ubica entre los $777.90 hasta los $949.00 pesos por familia, según datos del "Quién es Quién de los Precios", de la Procuraduría Federal del Consumidor.
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló que el costo de surtir la despensa en México se ubica en $2 mil 121.69 pesos por una familia de cuatro integrantes; su estimación se ha mantenido en esa cifra desde principios del año.
Recuerda que el precio puede cambiar dependiendo del establecimiento al que acudas a adquirir los productos y alimento que necesitas.
🛒 En el monitoreo que realizamos a la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), detectamos que pueden adquirir los 24 productos que la integran desde 777.90 pesos y hasta en 949 pesos.— Iván Escalante (@ivan_escalante) June 15, 2026
Consulten el #QuiénEsQuiénEnLosPrecios en https://t.co/WY7Ni0z5Wy… pic.twitter.com/Sd3Q8LWAvK
Precio de la canasta básica en otras regiones de México 2026
El pasado lunes 15 de junio 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió el precio de la canasta básica en las distintas regiones de México, pero ¿en qué zona sale más barato ir al mercado?
Regiones en el que el precio de la canasta básica es alto:
- Guanajuato - $949.00 pesos
- Sonora - $924.40 pesos
- Chihuahua - $913.50 pesos
- Coahuila - $910.90 pesos
- Baja California Sur - $906.50 pesos
- Estado de México - $897.60 pesos
- San Luis Potosí - $895.05 pesos
- Jalisco - $884.70 pesos
- Ciudad de México - $825 pesos
Guanajuato, es la región en el que el precio de la canasta básica se acerca a los mil pesos por familia, según la Procuraduría Federal del Consumidor.
¿En qué región de México es más barato ir al mercado?
Por el contrario, la zona con el costo más bajo para surtir la despensa es Durango, ubicándose en $777.90 pesos por familia. A este le sigue Aguascalientes con $782.50 pesos.
¿Qué productos subieron de precio en México?
Un reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló la lista de alimentos, productos y servicios, que registraron un aumento en su precio durante las últimas semanas del mes de mayo, impactados por la inflación de México, pero ¿cuáles son?
- Papas y otros tubérculos
- Gas doméstico LP
- Detergentes
- Pollo
- Tortilla de maíz
- Restaurantes y similares
- Renta de vivienda
- Vivienda propia
- Loncherías, fondas, torterías y taquerías.
La inflación de México se ubicó en 4.19%, ubicándose por debajo de los 4.45% registrados en el mes de abril.
En mayo 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 145.527 y representó una disminución de 0.21% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.94%.— INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 9, 2026
Por componente, la inflación anual fue la siguiente:
▪️4.19%… pic.twitter.com/w3Ox3dzvmC