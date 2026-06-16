¡Aprovecha la quincena! Esto cuesta comprar los productos y alimentos de la canasta básica en México durante junio 2026

¿Vas a ir al mercado? El costo de los alimentos y otros productos de la canasta básica registraron cambios importantes para el sexto mes del año, impactando el bolsillo de miles de familias mexicanas; te compartimos el costo total de surtir la despensa en junio 2026.

¿Cuánto cuesta la canasta básica en México para junio 2026?

¡A preparar la cartera! El precio de la canasta básica para junio 2026 se ubica entre los $777.90 hasta los $949.00 pesos por familia, según datos del "Quién es Quién de los Precios", de la Procuraduría Federal del Consumidor.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló que el costo de surtir la despensa en México se ubica en $2 mil 121.69 pesos por una familia de cuatro integrantes; su estimación se ha mantenido en esa cifra desde principios del año.

Recuerda que el precio puede cambiar dependiendo del establecimiento al que acudas a adquirir los productos y alimento que necesitas.

🛒 En el monitoreo que realizamos a la canasta básica del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), detectamos que pueden adquirir los 24 productos que la integran desde 777.90 pesos y hasta en 949 pesos.



Consulten el #QuiénEsQuiénEnLosPrecios en https://t.co/WY7Ni0z5Wy… pic.twitter.com/Sd3Q8LWAvK — Iván Escalante (@ivan_escalante) June 15, 2026

Precio de la canasta básica en otras regiones de México 2026

El pasado lunes 15 de junio 2026, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) compartió el precio de la canasta básica en las distintas regiones de México, pero ¿en qué zona sale más barato ir al mercado?

Regiones en el que el precio de la canasta básica es alto:

Guanajuato - $949.00 pesos

Sonora - $924.40 pesos

Chihuahua - $913.50 pesos

Coahuila - $910.90 pesos

Baja California Sur - $906.50 pesos

Estado de México - $897.60 pesos

San Luis Potosí - $895.05 pesos

Jalisco - $884.70 pesos

Ciudad de México - $825 pesos

Guanajuato, es la región en el que el precio de la canasta básica se acerca a los mil pesos por familia, según la Procuraduría Federal del Consumidor.

¿En qué región de México es más barato ir al mercado?

Por el contrario, la zona con el costo más bajo para surtir la despensa es Durango, ubicándose en $777.90 pesos por familia. A este le sigue Aguascalientes con $782.50 pesos.

¿Qué productos subieron de precio en México?

Un reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló la lista de alimentos, productos y servicios, que registraron un aumento en su precio durante las últimas semanas del mes de mayo, impactados por la inflación de México, pero ¿cuáles son?



Papas y otros tubérculos

Gas doméstico LP

Detergentes

Pollo

Tortilla de maíz

Restaurantes y similares

Renta de vivienda

Vivienda propia

Loncherías, fondas, torterías y taquerías.

La inflación de México se ubicó en 4.19%, ubicándose por debajo de los 4.45% registrados en el mes de abril.