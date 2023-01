Con baño de harina celebran a San Sebastián en Tenosique, Tabasco

La fiesta empezó la noche del jueves 19 de enero, con cientos danzando en círculo con música de tambor y flauta y un peculiar baño de harina.

“Esta tradición es de hace muchos años y es muy linda, todos nos batimos, todos nos embarramos y disfrutamos el momento,” dijo Paulina Ramos, habitante de Tenosique, Tabasco.

Es Tenosique, una ciudad tabasqueña situada en la frontera sur del país, que celebra cada año un carnaval que se hace llamar “el más raro del mundo”.

La tradición de tirarse harina en el inicio de los festejos del carnaval tiene su origen en una tradición religiosa. Antiguamente la gente de esta ciudad rociaba harina a los pies de la imagen de su santo patrono San Sebastián, antes de que iniciara su peregrinar durante su fiesta.

La historia pocos la conocen, pero esperan la fiesta cada año, pues es el único día en que casi todo está permitido, salpicarse el rostro, lanzarse huevos, estrellarlos en la cabeza de quien se deje y bañarse por completo con harina.

Armando Ruiz, habitante de Tenosique dijo: “la mejor, la mejor de mi pueblo, la mejor fiesta de carnaval, así se empieza el carnaval aquí en mi pueblo.”

Pero entre tanto desenfreno, algunos no terminan la fiesta muy diferente a como llegaron.

“Le pegaron y le lastimaron la nariz ¿y vieron quién o qué?, no, no vimos, es por eso que queremos a la ambulancia para que se la lleven, no vimos cómo fue,” Karely Fuentes, habitante de Tenosique.

Eso sí, después de dos años seguidos sin celebración, nadie quiere perderse el festejo, salpicado con harina y huevos, porque ha empezado el carnaval. Que tiene una duración de cinco fines de semana llenos de fiestas y rezos, en el carnaval llamado “el más raro del mundo”.

“Estamos divirtiéndonos y festejando el carnaval a cómo debe de ser,” comentó Pascual Morales, habitante de Tenosique.