Aficionados acuden a la Basílica de Guadalupe para pedir que selecciones de México y Colombia ganen en el Mundial 2026

La Basílica de Guadalupe se llenó de cánticos y plegarias mientras seguidores de Colombia y México elevaron sus peticiones por la salud de los jugadores y por buenos resultados en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Aficionados colombianos y mexicanos se unen en la Basílica de Guadalupe

A la entrada del recinto mariano, ubicado al norte de la Ciudad de México, la “ola amarilla” colombiana se hizo presente en una muestra de cariño hacia México y en apoyo a su selección, al tiempo que aficionados mexicanos también se sumaron en oraciones por el desempeño del equipo en los próximos partidos.

Los simpatizantes colombianos explicaron que visitan la Basílica para pedir por la salud de los futbolistas y para que el equipo gane el partido programado para mañana contra la selección de la República Democrática del Congo.

“Venimos a apoyar la selección y justo vinimos acá a repetir; siempre venimos y en esta tenemos la petición por la salud de los jugadores y ganar el partido de mañana y esperemos pasar a todas las fases y ganar”, dijo uno de los asistentes.

Otra persona agregó que también vienen a pedirle a la Virgen de Guadalupe que apoye a la selección nacional porque “también tenemos amigos acá y nos une un cariño muy especial con México”.

La fe también juega...



Aficionados de Colombia y México llegaron a la Basílica de Guadalupe para pedir por la salud de los jugadores y buenos resultados para sus selecciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.



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¿Cuándo juegan Colombia y México en el Mundial 2026?

La Selección de Colombia disputará el encuentro contra su similar de la República Democrática del Congo este martes 23 de junio de 2026 a las 20:00 horas, tiempo del Centro de México.

Mientras que la Selección Azteca tendrá su partido contra Chequia el miércoles 24 de junio a las 18:30 horas. Ambos partidos podrán ser sintonizados en Azteca 7, el Canal del Mundial.