Más allá de la Virgen de Guadalupe y la de San Juan de los Lagos: La ubicación precisa de las vírgenes más veneradas de México y qué milagros se les atribuyen

En México, la devoción a las vírgenes marianas representa una de las expresiones religiosas más profundas de la identidad nacional. Millones de fieles recorren santuarios cada año para pedir milagros, agradecer favores o simplemente fortalecer su fe.

Más allá de la inmensa popularidad de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac y la Virgen de San Juan de los Lagos en Jalisco, existen otras imágenes veneradas que guardan historias milagrosas únicas en diferentes regiones del país.

¿Dónde se encuentra la Virgen de Guadalupe y cuáles son sus milagros más famosos?

La Virgen de Guadalupe, la imagen más visitada de México, se encuentra en la Basílica de Guadalupe, ubicada en las faldas del cerro del Tepeyac, en el norte de la Ciudad de México.

Según la tradición, la Virgen María se apareció a Juan Diego en 1531 y le mandó que le dijera al obispo Fray Juan de Zumárraga que le erigiera un templo. Entre los milagros más asombrosos que se le atribuyen destacan cinco que marcan la historia de la patrona mexicana.

El milagro de la flecha en 1531 constituye el primer milagro registrado: durante una procesión en Tepeyac, un hombre fue alcanzado por una flecha y murió. Ante la imagen de la Virgen de Guadalupe, revivió, y la herida desapareció sin dejar rastro. La salvación de México de una epidemia en 1554 representa otro milagro fundamental. En medio de una mortal epidemia con más de 12 mil muertos, México, unido en oración, experimentó el cese repentino de la enfermedad, atribuido a la intervención milagrosa de la Virgen de Guadalupe.

En 1736, enfrentando adversidades naturales y epidemias, el arzobispo designó a la Virgen de Guadalupe como Patrona de la Nación, resultando en la paz del país. La salvación a marineros náufragos en 1751 ocurrió cuando náufragos a bordo de “El Gavilán” fueron guiados por la Virgen de Guadalupe hasta la orilla, experimentando un mar sereno y en calma. El último milagro registrado es la autosalvación de una bomba en 1921: en un atentado, la antigua basílica fue destruida, pero el lienzo de la Virgen de Guadalupe permaneció intacto, un milagro inexplicable que perdura en la historia.

Virgen de San Juan de los Lagos: historia y milagros de la imagen jalisciense

La segunda imagen más visitada en México por los feligreses es la Virgen de San Juan de los Lagos, que se encuentra en la zona conocida como los Altos de Jalisco. Específicamente al interior de la "Catedral de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos", ubicada en la calle Iturbide, colonia Centro, municipio de San Juan de los Lagos.

El primer milagro reconocido de la Virgen de San Juan de los Lagos ocurrió en 1623, cuando un grupo de acróbatas practicaban para una función en el municipio de San Juan. Una niña trapecista cayó en una espada, por lo cual murió de forma inmediata.

Una vecina de la zona acudió a consolar a los padres y sugirió rezar a la Virgen de San Juan de los Lagos por la niña, tras lo cual ella revivió.

La Virgen de Ocotlán, Juquila y Zapopan: patronas de sus regiones

La Virgen de Ocotlán, considerada como la patrona de las diócesis de Tlaxcala y Puebla, se encuentra en la Basílica de Ocotlán Tlaxcala, sur de la ciudad de Tlaxcala, en la pequeña comunidad de Ocotlán.

Las apariciones comenzaron el 27 de febrero de 1541, apenas diez años después de las apariciones de Guadalupe. La tradición cuenta que, al ir Juan Diego Bernardino cruzando un bosque de ocotes (de allí el nombre Ocotlán), la Virgen se le apareció y le preguntó a dónde iba.

Juan Diego respondió que buscaba agua para llevar a sus enfermos, que morían irremediablemente. La Virgen le contestó: "Ven en pos de mí; yo te daré agua con la que se extinguirá el contagio, y sanarán no sólo tus parientes sino cuantos bebieren de ella". Juan Diego llenó su cántaro en un manantial que la Virgen hizo aparecer, y llevó el agua milagrosa hasta Xiloxostla, su pueblo natal.

La Virgen de Juquila se encuentra ubicada en el municipio de Santa Catarina Juquila en la región de la Sierra Sur de Oaxaca. En el Siglo XVI, durante la quema de los terrenos de zacate para labores agrarias, se produjo un incendio que alcanzó el santuario. Aunque la capilla se redujo a cenizas, la Virgen quedó íntegra y la trasladaron a Juquila.

La Virgen de Zapopan se venera en Zapopan, Jalisco, y también se la conoce como La Generala, La Reina y Madre de Jalisco. En 1609 la capilla donde se encontraba la Virgen se derrumbó, los indios pensaron que la imagen no sobreviviría, sin embargo, al quitar los escombros, estaba la imagen intacta.

A finales del siglo XVII, la ciudad de Guadalajara sufrió una epidemia, y el obispo Juan Santiago León mandó a la Virgen de Zapopan para que intercediera, y la epidemia fue declarada como extinta. Se le conoce como “Virgen Viajera” porque recorría múltiples pueblos donde se reportaban pestes; según se menciona, por donde pasaba. Fue a raíz de la intercesión de la Virgen de Zapopan ante una intensa tempestad en el año 1734, que el obispo de Guadalajara en aquel momento la declaró "Patrona contra rayos, tempestades y epidemias".

