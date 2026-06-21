Abelardo Espriella gana la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia, según preconteo

La Misión de Observación Electoral (MOE) emitió su primer informe del día sobre la jornada electoral que se desarrolla en Colombia sobre la segunda vuelta presidencial.

En su documento, que recopiló la información en articulación con 34 coordinaciones regionales ubicadas en 31 departamentos del país y con lo observado en mil 868 mesas de votación distribuidas en 1.401 puestos, denunció diversas irregularidades entre las que se encuentran:

El 28,7 % de los reportes ciudadanos hace referencia a situaciones que podrían afectar la autonomía de las personas para votar libremente. Entre estas situaciones se encuentran presuntas presiones sobre comunidades o grupos de trabajadores, así como la entrega de dinero a cambio del voto. En algunos casos, esta práctica se estaría verificando mediante la exigencia de fotografías de la tarjeta electoral. De igual forma, reportes señalan posibles casos de suplantación de votantes.

La Misión de Observación Electoral reportó posibles irregularidades durante la jornada presidencial en Colombia, incluyendo presuntas afectaciones al voto libre, propaganda política y compra de sufragios.



Aun así, aseguró que la elección transcurre con normalidad y se espera… pic.twitter.com/pVdGKPBwJW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 21, 2026

El 27,5 % de los reportes recibidos corresponden a posibles irregularidades por parte de jurados de votación. Entre las situaciones reportadas se señala: el uso de prendas asociadas a campañas políticas, presuntas indicaciones sobre por quién votar y posibles inconsistencias en la entrega y diligenciamiento del material electoral.

A pesar de la prohibición de realizar propaganda política durante la jornada electoral, el 24,1 % de los reportes recibidos hace referencia a posibles incumplimientos de estas restricciones. Las situaciones reportadas se relacionan principalmente con: (i) la presencia de publicidad electoral y material proselitista cerca de los puestos de votación; (ii) la difusión de mensajes, símbolos, prendas, consignas y contenidos asociados a campañas políticas durante la jornada electoral; y (iii) la circulación de propaganda política a través de medios de comunicación.

El 16 % de los reportes recibidos se relaciona con posibles irregularidades en el funcionamiento de los puestos de votación. Entre las situaciones reportadas se encuentran accesos y acompañamientos indebidos de personas a los cubículos de votación, fallas en el servicio de energía eléctrica y restricciones al ejercicio de la labor de testigos electorales.

Pese a estos señalamientos, la entidad aseguró que la jornada avanza con total normalidad.