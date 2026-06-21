Abelardo Espriella gana la segunda vuelta de elecciones presidenciales en Colombia, según preconteo
Este 21 de junio, en Colombia se realiza la segunda vuelta de las elecciones para elegir a presidente; la jornada se da en medio de un dispisitivo de seguridad.
Este 21 de junio, colombianos acuden a las urnas para elegir al próximo presidente del país en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2026. La jornada electoral se desarrolla entre las 8:00 a.m. y las 4:00 p.m., hora del centro de Colombia, con la participación de los dos candidatos más votados en la primera ronda: Iván Cepeda, el oficialista de izquierda y su opositor de ultraderecha, Abelardo de la Espriella.
Colombianos elegirán su rumbo: votan en la segunda vuelta de las elecciones 2026
Abelardo de la Espriella es el ganador de la segunda vuelta
De acuerdo con el preconteo, el candidato ultraconservador, Abelardo de la Espriella gana la segunda vuelta de las elecciones, será en el transcurso de la semana que se confirme el resultado a través del escrutinio oficial.
Espriella aventaja la segunda vuelta, con el 99% de actas contabilizadas
Con el 99% de las actas contabilizadas, Abelardo de la Espriella gana la segunda vuelta electoral en Colombia.
Abelardo lidera conteo preliminar, con el 80% de las mesas contabilizadas
Con más del 80% de las mesas contabilizadas en Colombia, Abelardo de la Espriella lidera el conteo preliminar de votos con el 50.33% frente a Iván Cepeda que obtiene 48.04%.
Cierran las casillas e inicia el conteo de votos
Cierran los centros electorales en Colombia y comienza el preconteo de la segunda vuelta presidencial en la que se decidirá quién dirigirá el país para el periodo 2026-2030.
Reportan irregularidades en jornada electoral
La Misión de Observación Electoral (MOE) emitió su primer informe del día sobre la jornada electoral que se desarrolla en Colombia sobre la segunda vuelta presidencial.
En su documento, que recopiló la información en articulación con 34 coordinaciones regionales ubicadas en 31 departamentos del país y con lo observado en mil 868 mesas de votación distribuidas en 1.401 puestos, denunció diversas irregularidades entre las que se encuentran:
El 28,7 % de los reportes ciudadanos hace referencia a situaciones que podrían afectar la autonomía de las personas para votar libremente. Entre estas situaciones se encuentran presuntas presiones sobre comunidades o grupos de trabajadores, así como la entrega de dinero a cambio del voto. En algunos casos, esta práctica se estaría verificando mediante la exigencia de fotografías de la tarjeta electoral. De igual forma, reportes señalan posibles casos de suplantación de votantes.
La Misión de Observación Electoral reportó posibles irregularidades durante la jornada presidencial en Colombia, incluyendo presuntas afectaciones al voto libre, propaganda política y compra de sufragios.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 21, 2026
Aun así, aseguró que la elección transcurre con normalidad y se espera… pic.twitter.com/pVdGKPBwJW
El 27,5 % de los reportes recibidos corresponden a posibles irregularidades por parte de jurados de votación. Entre las situaciones reportadas se señala: el uso de prendas asociadas a campañas políticas, presuntas indicaciones sobre por quién votar y posibles inconsistencias en la entrega y diligenciamiento del material electoral.
A pesar de la prohibición de realizar propaganda política durante la jornada electoral, el 24,1 % de los reportes recibidos hace referencia a posibles incumplimientos de estas restricciones. Las situaciones reportadas se relacionan principalmente con: (i) la presencia de publicidad electoral y material proselitista cerca de los puestos de votación; (ii) la difusión de mensajes, símbolos, prendas, consignas y contenidos asociados a campañas políticas durante la jornada electoral; y (iii) la circulación de propaganda política a través de medios de comunicación.
El 16 % de los reportes recibidos se relaciona con posibles irregularidades en el funcionamiento de los puestos de votación. Entre las situaciones reportadas se encuentran accesos y acompañamientos indebidos de personas a los cubículos de votación, fallas en el servicio de energía eléctrica y restricciones al ejercicio de la labor de testigos electorales.
Pese a estos señalamientos, la entidad aseguró que la jornada avanza con total normalidad.
Jornada electoral en Colombia se da en medio de polarización
Para la jornada electoral, 408 mil integrantes de la Fuerza Pública fueron desplegados en todo el país: 248 mil en el marco del Plan Democracia y 160 mil en labores de seguridad en el resto del territorio.
Colombia vive una jornada decisiva...— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 21, 2026
En la segunda vuelta presidencial, los votantes eligen entre la continuidad del proyecto de @IvanCepedaCast o el cambio que propone @ABDELAESPRIELLA
En medio de un ambiente de alta polarización, autoridades y fuerzas de seguridad aseguran… pic.twitter.com/mbKDyMwOkC
¿Cuánto necesitan para ganar las elecciones en Colombia?
Cualquiera de los candidatos, Iván Cepeda o Abelardo de la Espriella, necesitan obtener el 50% + 1 de los votos en esta jornada, de acuerdo con las leyes electorales.
Esta segunda vuelta se da en medio de una situación de polarización y después de que Gustavo Petro no reconoció los resultados de la primera vuelta del pasado 31 de mayo.
Colombia decide su futuro en las urnas...— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 21, 2026
Más de 41 millones de personas están llamadas a votar en una cerrada segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, en medio de un país profundamente polarizado.
El reporte de @Claoep en #HechosDomingo pic.twitter.com/KKTmGDeCEB
Resultados de la segunda vuelta en Colombia se darán a conocer en unos días
El ministro de defensa de Colombia, Pedro Sánchez, recordó que los resultados oficiales de las elecciones se conocen únicamente tras el escrutinio, proceso que puede tardar varios días. El funcionario explicó que el preconteo es un informe preliminar y pidió esperar la consolidación oficial de los resultados.
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El candidato opositor al actual gobierno, Abelardo De La Espriella, votó en Barranquilla compañado de su familia.
#ColombiaDecide2026 | José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, votó en horas de la mañana en el nororiente de Bogotá. Esto dijo— Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) June 21, 2026
Siga el minuto a minuto de las elecciones en Colombia aquí 👉 https://t.co/W9Dw3E7iPd pic.twitter.com/WVcMUt3cfE
Inicia la jornada electoral en Colombia.
Más de 41 millones de colombianos están llamados a participar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y elegir a su próximo presidente.
Más de 41 millones de colombianos están llamados a las urnas para definir el rumbo del país. @IvanCepedaCast y @ABDELAESPRIELLA se disputan la Presidencia en una elección clave cuyo resultado podría conocerse pocas horas después del cierre de las votaciones.@YamidRojasR nos… pic.twitter.com/C88fLB55Y8— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 21, 2026