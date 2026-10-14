Ela, la bebé de 10 meses con cirrosis hepática que lucha por sobrevivir entre negligencia médica y un trasplante que no llega

Ela tiene apenas 10 meses y enfrenta una enfermedad hepática que ya derivó en cirrosis y várices esofágicas ; sus padres, Daniela y Rafael, buscan una solución en Puebla para su bebé, quien necesita un trasplante de hígado, mientras su siguiente consulta médica está programada hasta julio de 2027.

La pequeña comenzó a presentar señales de alarma desde sus primeros días de vida, cuando su piel adquirió una tonalidad amarillenta y su abdomen empezó a inflamarse; sus padres aseguran que, pese a llevarla periódicamente a revisión, no encontraron una respuesta que resolviera el deterioro de su salud.

Ela presentó problemas hepáticos desde su nacimiento

Daniela recuerda que el embarazo transcurrió aparentemente sin complicaciones; sin embargo, acusa que durante el nacimiento de su hija hubo negligencia médica y señala que no pudo tenerla consigo hasta dos meses después.

La madre también relató que, al conocer las primeras dificultades respiratorias de la bebé, llegó a preguntarse si lo ocurrido durante el parto había influido en su estado de salud.

Con el paso de los meses, la coloración amarilla de la piel y el crecimiento de su abdomen persistieron; según el testimonio familiar, inicialmente les recomendaron medidas sencillas para atender las molestias, pero posteriormente recibieron información sobre posibles daños importantes en el hígado.

La cirrosis y las várices complican su estado de salud

La enfermedad ha afectado las actividades cotidianas de Ela; la inflamación abdominal llegó a dificultarle la alimentación y el descanso, por lo que sus padres han enfrentado noches de preocupación ante la evolución de su condición.

Los estudios médicos, de acuerdo con el relato de la familia, identificaron cirrosis hepática y várices esofágicas, complicaciones que requieren seguimiento especializado. El trasplante de hígado es la alternativa que les han planteado para tratar su padecimiento.

La próxima consulta está prevista para julio de 2027

El tiempo es una de las principales preocupaciones de Daniela y Rafael, quienes esperan que su hija pueda acceder a la atención que necesita; de acuerdo con el testimonio presentado, el proceso para valorar y realizar el trasplante requiere un protocolo prolongado y la siguiente consulta quedó programada para julio de 2027.

Mientras llega esa fecha, la familia mantiene la esperanza de encontrar una vía para que Ela reciba atención especializada sin que la espera prolongue la incertidumbre sobre su salud.

El caso pone el foco en la necesidad de conocer la ruta de atención que sigue la bebé y las alternativas disponibles para valorar su condición. Por ahora, sus padres buscan una respuesta para una niña que, con apenas 10 meses.