Localizan sin vida a maestra Alma González Montiel: estuvo desaparecida Cuautlancingo, en Puebla

Alma González Montiel, maestra desaparecida en Puebla, fue localizada luego de casi una semana de ser vista por última vez en Cuautlancingo.

El gobierno municipal de Cuaxomulco publicó una esquela que que confirma el fallecimiento de la docente del municipio de San Pablo del Monte.

"Lamentamos el sensible fallecimiento de la docente Alma González Montiel. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a la familia, y a la comunidad educativa, por tan irreparable pérdida", se lee en la esquela compartida en redes sociales.

Maestra desaparecida en Puebla: ¿qué se sabe del caso?

Alma González Montiel, quien era docente de educación física, fue vista por última vez en el FraccionamientoSan Miguel, en el municipio de Cuautlancingo.

La profesora de educación física desapareció el 17 de septiembre de 2026, de acuerdo con el boletín de búsqueda CBP-450/2026 emitido por la Comisión de Búsqueda de Personas del estado.

La Fiscalía General del Estado de Puebla no ha informado más detalles del caso y el lugar donde fue encontrado el cuerpo de la maestra.

Por ahora se desconoce si la docente fue víctima de algún delito y si habría alguna persona o personas que estarían implicadas en el caso.

Localizan con vida a ocho personas desaparecidas en Puebla

La Fiscalía de Puebla confirmó la localización con vida de ocho personas que contaban con reporte de desaparición.

Entre las personas localizadas se encuentran Yoselin N., de 18 años; Jesús Ricardo N., de 19; Luis Daniel N., de 42; Josué Ulises N., de 34; y Araceli N., de 45 años.

De acuerdo con la información recabada, sus ausencias estuvieron relacionadas con decisiones personales, búsqueda de independencia, ingreso voluntario a centros de rehabilitación o traslado a otros estados.

También fueron localizadas Yamilet Elizabeth N., de 13 años; Pamela Monserrat N., de 15; y Jonás de Jesús N., de 14 años, quienes se ausentaron voluntariamente por distintas circunstancias personales.

En los casos en que así fue referido, las personas localizadas manifestaron no haber sido víctimas de delito durante su ausencia y solicitaron la cancelación de sus búsquedas.