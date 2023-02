¿Cómo obtener la Tarjeta del Bienestar para la Beca Benito Juárez?

Todos los estudiantes que cursan la educación básica, media superior y superior pueden aplicar para la Beca Benito Juárez 2023, un apoyo gubernamental a los alumnos de escasos recursos para solventar los gastos básicos de la escuela, por lo que si aún no estás inscrito, te dejamos en este link los requisitos y fechas para iniciar el trámite.

Cabe recordar que para este 2023, el plástico donde se realiza el depósito será renovado. Se trata de la Tarjeta del Bienestar, la cual tienes hasta el 28 de febrero para renovar y recoger, para que de esta forma puedas seguir realizando tus transferencias y retiros económicos mediante el Banco del Bienestar.

Si aún no sabes cómo recoger tu nueva Tarjeta del Bienestar, a continuación te dejamos todos los detalles y el paso a paso para verificar el estatus como beneficiario y dónde podrás realizar el cambio de plástico.

A partir del 1 de #febrero vamos a bancarizar a casi 2 millones de beneficiarias y beneficiarios de los tres programas de #BecasBenitoJuárez en todo el país.



Les entregaremos una tarjeta del @bbienestarmx para que puedan cobrar sus próximas becas. pic.twitter.com/F9DS4RPgkA — Abraham Vázquez (@avazquezpi) January 31, 2023

Beca Benito Juárez: ¿Cómo renovar mi Tarjeta del Bienestar?

Lo primero que debes hacer es consultar si recibirás la nueva tarjeta, por lo que deberás ingresar al portal de las Becas Benito Juárez. Aquí consultarás si tu estatus en el programa esta activo. En este link puedes ingresar a la página y consultar cuál es tu estatus, por lo que te sugerimos tener a la mano tu CURP.

Posteriormente te aparecerá si estás activo. Si es así, tendrás que seguir los siguientes pasos para saber si eres una de las personas que deben renovar su Tarjeta del Bienestar:



Deberás hacer click en la opción “Recoge tu tarjeta”.

Te dirigirá al sitio de la sucursal donde debes recoger el plástico.

Apuntar el número de remesa. Te lo pedirán en la sucursal.

Acudirás a la sucursula en la fecha señalada y con tu última tarjeta.

Si por alguna razón te aparece un estatus negativo, no significa que dejarás de recibir el beneficio económico, sino que aún no te corresponde el cambio de tarjeta. También debes tomar en cuenta que si no puedes asistir en la fecha mencionada, deberás esperar a que se abra el nuevo periodo de entrega de Tarjetas del Bienestar.

El portal de Beca Benito Juárez exhorta a los beneficiarios a llevar todos los documentos en buen estado y tomar captura de pantalla de cualquier información que te presente el sistema en el proceso. De igual forma de recordamos que si eres menor de edad, es indispensable que acudas con tu madre, padre o tutor con identificación oficial vigente.

Gobierno de México Ahora la Beca Benito juárez se podrá cobrar a través de las Tarjetas del Bienestar

¿De cuánto es el apoyo de la Becas Benito Juárez?

Para este 2023, los apoyos económicos de la Beca Benito Juárez tuvo un ligero aumento y están determinados de la siguiente forma:



Becarios de Nivel Superior : 2 mil 575 pesos mensuales

: 2 mil 575 pesos mensuales Becarios de Educación Básica y Media Superior: 875 pesos mensuales

Cabe recordar que los pagos de la Beca Benito Juárez son bimestrales, por lo que el primer pago doble del 2023 será correspondiente a cuatro meses de beneficio. Los estudiantes de nivel superior recibirán 10 mil 300 pesos; mientras que los de Educación Básica y Media Superior recibirán 3 mil 500 pesos.

Posteriormente, el siguiente es apoyo que recibirán será hasta mediados de 2023, aproimadamente en el mes de julio, y correspondiente a los meses junio-julio.