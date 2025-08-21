¿Quedaste en la UNAM? Promedio y otros requisitos para pedir la Beca Ifigenia Martínez de 3 mil 600 pesos

¿Quedaste en la UNAM? Entonces pon atención: la Beca Ifigenia Martínez ofrece un apoyo económico de 3 mil 600 pesos para estudiantes de licenciatura que lo necesiten; la convocatoria ya está abierta y se trata de una ayuda pensada para gastos de alimentación, lo que representa un alivio para miles de universitarios.

Beca Ifigenia Martínez UNAM: ¿De cuánto es el apoyo?

El apoyo es de 3 mil 600 pesos en pago único, correspondiente al semestre agosto-diciembre 2025; es decir, si resultas beneficiario recibirás el depósito en una sola exhibición y directo a tu cuenta registrada en el sistema de becas de la UNAM.

Requisitos para la Beca Ifigenia Martínez para estudiantes UNAM

Para postularte, necesitas cumplir con los siguientes requisitos:



Estar inscrito en licenciatura durante el ciclo escolar actual, sin importar si es escolarizado, abierto o a distancia.



Tu hogar debe tener un ingreso mensual igual o menor al salario mínimo vigente en México.



Tener un promedio mínimo de 7.0, a menos que estés en tu primer semestre o año de inducción.



Contar con un correo electrónico activo y un número de teléfono donde puedan contactarte.



No tener sanciones conforme a la normativa universitaria.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ACIERTOS IPN 2025: LA LISTA COMPLETA DE PUNTOS PARA ENTRAR A TODAS LAS VOCACIONALES (CECYT)

¿Dónde pedir la beca de 3 mil 600 en la UNAM?

El trámite es totalmente en línea a través de www.integra.unam.mx ; tras completar tu solicitud deberás guardar el comprobante y esperar resultados, que serán publicados el 30 de septiembre de 2025 en el Portal del Becario y en Integra; recuerda que esta beca no es compatible con otros apoyos alimentarios de la universidad.

Fechas claves para obtener el beneficio único de la Beca Ifigenia Martínez

La convocatoria para solicitar esta beca será publicada el 11 de agosto de 2025 y podrá consultarse en los sitios oficiales www.integra.unam.mx y www.becarios.unam.mx.

El prerregistro de la solicitud deberá realizarse del 18 al 31 de agosto de 2025 exclusivamente en la plataforma del Sistema Integra. Es fundamental realizar este paso dentro del periodo señalado para que la solicitud sea considerada.

Una vez concluido el prerregistro, las solicitudes serán revisadas y validadas entre el 1 y el 26 de septiembre de 2025.

Los resultados finales se publicarán el 30 de septiembre de 2025 en los mismos portales donde fue anunciada la convocatoria. Se recomienda estar pendiente y revisar continuamente las plataformas oficiales para no perder ningún aviso importante.