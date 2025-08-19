Aciertos IPN 2025: La lista completa de puntos para entrar a todas las Vocacionales (CECyT)
¿Tu puntaje te alcanza? Consulta la lista de aciertos para cada Voca del IPN y descubre, muy importante, qué hacer si no te quedaste en tu primera opción.
Hoy es el día clave para miles de jóvenes. Con la publicación de los resultados del concurso de asignación ECOEMS 2025, la pregunta más importante resuena en todos los hogares: ¿me alcanzarán los aciertos para la vocacional que elegí? Si tu sueño es estudiar el bachillerato dentro del Instituto Politécnico Nacional (IPN), esta información es crucial para ti.
Tabla de aciertos IPN para las vocacionales (Referencia 2025)
Para ayudarte a entender tu situación y conocer las posibilidades reales de ingreso, en Fuerza Informativa Azteca (FIA) hemos preparado la lista completa con los aciertos mínimos requeridos en el concurso de 2024. Estos puntajes son el referente más confiable y cercano para saber si lograste un lugar en alguna de las codiciadas Vocacionales del IPN.
A continuación, te presentamos la lista detallada de los 14 Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT). Te recomendamos buscar la vocacional que pusiste como primera opción en la convocatoria de “Mi Derecho, Mi lugar” y comparar tu resultado.
|Aciertos Mínimos (2024)
¿Cómo y dónde consultar los resultados de “Mi Derecho, Mi lugar” 2025?
Para evitar contratiempos este 19 de agosto, es de suma importancia que tengas toda tu información a la mano. El proceso se realizará exclusivamente en línea. Sigue estos pasos para una consulta exitosa:
- Ingresa al portal oficial, la única página autorizada para la consulta de resultados es https://www.comipems.org.mx/. Te recomendamos tener el enlace listo y guardado para evitar caer en sitios fraudulentos.
- Prepara tus datos, necesitarás tener a la mano tu número de folio y tu Clave Única de Registro de Población (CURP). Ambos datos se encuentran en tu comprobante-credencial.
- Descarga tu resultado, una vez dentro del sistema, podrás visualizar y descargar la Gaceta Electrónica de Resultados 2025. Este es tu documento oficial, donde se te indicará si fuiste asignado a una de tus opciones o si tienes derecho a otra opción.