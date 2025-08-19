Aciertos IPN 2025: La lista completa de puntos para entrar a todas las Vocacionales (CECyT)

Hoy es el día clave para miles de jóvenes. Con la publicación de los resultados del concurso de asignación ECOEMS 2025, la pregunta más importante resuena en todos los hogares: ¿me alcanzarán los aciertos para la vocacional que elegí? Si tu sueño es estudiar el bachillerato dentro del Instituto Politécnico Nacional (IPN), esta información es crucial para ti.

Tabla de aciertos IPN para las vocacionales (Referencia 2025)

Para ayudarte a entender tu situación y conocer las posibilidades reales de ingreso, en Fuerza Informativa Azteca (FIA) hemos preparado la lista completa con los aciertos mínimos requeridos en el concurso de 2024. Estos puntajes son el referente más confiable y cercano para saber si lograste un lugar en alguna de las codiciadas Vocacionales del IPN.

A continuación, te presentamos la lista detallada de los 14 Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT). Te recomendamos buscar la vocacional que pusiste como primera opción en la convocatoria de “Mi Derecho, Mi lugar” y comparar tu resultado.



Plantel Nivel de Demanda Aciertos Mínimos (2024) CECyT 11 “Wilfrido Massieu” Alta Demanda 105 CECyT 10 “Carlos Vallejo” Alta Demanda 102 CECyT 9 “Juan de Dios Bátiz” Alta Demanda 100 CECyT 2 “Miguel Bernard” Alta 90 CECyT 6 “Miguel Othón” Alta 89 CECyT 8 “Narciso Bassols” Alta 88 CECyT 1 “Gonzalo Vázquez Vela” Alta 86 CECyT 5 “Benito Juárez” Alta 85 CECyT 4 “Lázaro Cárdenas” Alta 84 CECyT 12 “José María Morelos” Alta 83 CECyT 13 “Ricardo Flores Magón” Media-Alta 82 CECyT 14 “Enrique C. Olivares” Media-Alta 81 CECyT 7 “Cuauhtémoc” Media-Alta 80 CECyT 3 “Estanislao Ramírez” Media 78

¿Cómo y dónde consultar los resultados de “Mi Derecho, Mi lugar” 2025?

Para evitar contratiempos este 19 de agosto, es de suma importancia que tengas toda tu información a la mano. El proceso se realizará exclusivamente en línea. Sigue estos pasos para una consulta exitosa:

