En Bélgica reciclan el cabello humano para proteger el medio ambiente

En Bélgica reciclan el cabello humano para cuidar el medio ambiente, es reutilizado para absorber aceite y otros hidrocarburos que contaminan el aire y el entorno, también se pueden crear bolas de biocompuestos.

Los estilistas en Bélgica guardan el cabello humano que cortan a sus clientes y después lo entregan a una ONG que lo recicla para proteger el medio ambiente, como parte del proyecto Hair Recycle.

Este plan ambiental consiste en poner montones de mechones de cabello humano en una máquina especial que los convierte en cuadros enmarañados que pueden absorber aceite y otros hidrocarburos.

|Reuters

¿Cómo utilizar el cabello reciclado en Bélgica?

Patrick Janssen, cofundador del proyecto, explicó que un kilo de cabello humano puede absorber entre 7 y 8 litros de aceite o hidrocarburos, dijo que los tapetes de pelo se pueden colocar en los desagües para absorber la contaminación del agua antes de que lleguen a un río.

"Nuestros productos son tanto más éticos cuanto que se fabrican localmente... no se importan del otro lado del planeta. Están hechos aquí para hacer frente a los problemas locales", indicó.

El proyecto dijo en su sitio web que el cabello humano tiene propiedades poderosas: una hebra puede soportar hasta 10 millones de veces su propio peso, y además de absorber grasas e hidrocarburos, es hidrosoluble y altamente elástica debido a sus fibras de queratina.

Isabelle Voulkidis, gerente del salón Helyode en Bruselas, es una de las decenas de peluqueros de todo el país que pagan una pequeña tarifa al proyecto contra la contaminación, que viene a recoger el cabello.

"Lo que me motiva, personalmente, es que me parece una pena que hoy en día el cabello humano se tire a la basura, cuando sé que se puede hacer tanto con él", dijo, mientras peinaba y cortaba el pelo de uno de sus clientes.

