Así es el billete de Argentina que se emitirá por la inflación

En medio de ola inflacionaria, el Banco Central de Argentina (BCRA) aprobó la emisión de un nuevo billete de 2 mil pesos, que duplicará en valor al de mayor denominación existente hasta el momento en el país de América del Sur y corresponderá al 10.66 dólares al tipo de cambio oficial, es decir, poco más de 2000 pesos mexicanos.

De acuerdo con un comunicado emitido a través de los canales oficiales del BCRA, el nuevo billete, que se lanzará en el país de América del Sur, se expedirá como respuesta al reclamo de empresas y bancos sobre el manejo de grandes sumas de dinero en efectivo con billetes de menor denominación debido a la inflación.

Cabe destacar que, hasta el momento, el billete de mayor denominación que circula en Argentina, corresponde al de mil pesos, que en comparación al de la compra de divisa estadounidense, equivalían a poco más de 57 dólares, cerca de mil 80 pesos.

La moneda de Argentina ancló su valor al del dólar estadounidense en 1992, pero ese sistema de tasa de cambio fija se abandonó tras la crisis financiera que afectó al país en 2001 y 2002. En la actualidad, no hay una sola cotización del dólar, sino que existen al menos seis y la variación entre la menor o la mayor cotización es tan amplia que a veces supera el 100%.

El billete de Argentina conmemora la ciencia y medicina

El nuevo billete que se emitirá en Argentina está diseñado en colaboración con Casa de Moneda y conmemorará el “desarrollo de la ciencia y de la medicina”. Tendrá en el anverso a las figuras de:



La doctora Cecilia Grierson (1859-1934): primera médica argentina

El sanitarista Ramón Carrillo (1906-1956): que fue el primer ministro de Salud del país entre 1949 y 1954.

Este es el billete de Argentina de mayor denominación hasta el momento

|Reuters

En el reverso del billete de dos mil pesos de Argentina se representará al edificio del Instituto Nacional de Microbiología Dr. Carlos G. Malbrán, donde trabajaron científicos como los premios Nobel Bernardo Houssay y César Milstein.

Por el momento, el nuevo billete de Argentina, no tiene una fecha de emisión, pero el BCRA indicó que "mientras avanza en el proceso de “digitalización de los pagos, propiciando el uso de medios electrónicos de pago, el nuevo billete permitirá mejorar el funcionamiento de los cajeros automáticos y al mismo tiempo optimizar el traslado del efectivo”.

¿Qué se puede comprar en Argentina con el nuevo billete?

Según medios locales, con el nuevo billete de Argentina emitido como respuesta a la inflación que aqueja al país de América del Sur, se puede comprar:



En un restaurante: milanesa con papas fritas.

En un supermercado: medio kilo de café molido o seis cervezas.

Además, en redes sociales circula imágenes de un artista local que utiliza los billetes argentinos para pintar sobre ellos, porque son más baratos que el lienzo.