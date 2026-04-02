¿Purga militar? La sorpresiva salida del jefe del Ejército de Estados Unidos que eleva la tensión global

El panorama geopolítico suma un nuevo factor de alta incertidumbre. En un escenario marcado de forma contundente por la actual guerra con Irán, la cúpula castrense estadounidense enfrenta un sismo interno. Este jueves 2 de abril, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, solicitó de manera formal la jubilación anticipada y renuncia inmediata del general Randy George, quien se desempeñaba como jefe del Ejército de Estados Unidos.

El Pentágono ratifica el sorpresivo retiro de Randy George

La noticia, que trascendió inicialmente como una exclusiva de la cadena de noticias CBS News, fue ratificada horas después por los canales oficiales del gobierno estadounidense. Fue Sean Parnell, el portavoz principal del Pentágono, quien se encargó de oficializar la abrupta salida del 41 jefe del Estado Mayor del Ejército a través de un mensaje en la red social X.

En su breve comunicado oficial, la dependencia agradeció al veterano oficial por sus décadas de servicio a la nación, y dejó en claro que la jubilación del mando militar tenía ‘efecto inmediato’.

STATEMENT:



General Randy A. George will be retiring from his position as the 41st Chief of Staff of the Army effective immediately. The Department of War is grateful for General George’s decades of service to our nation. We wish him well in his retirement. — Sean Parnell (@SeanParnellASW) April 2, 2026

Randy George, un condecorado oficial de infantería graduado de la prestigiosa academia de West Point, forjó su carrera en zonas de combate durante la primera guerra del golfo Pérsico, así como en Irak y Afganistán.

Asumió la más alta responsabilidad de su rama en el segundo semestre de 2023. Sin embargo, diversos analistas señalan que su previa posición como asistente militar principal de Lloyd Austin (exsecretario de Defensa del gobierno de Joe Biden) pudo representar un punto de conflicto frente a la nueva dirigencia gubernamental.

Una ola de reestructuración impulsada por Donald Trump

Es fundamental entender que este abrupto cambio de mando no representa un hecho aislado en Washington. Se trata, más bien, de la movida más reciente dentro de una profunda purga institucional orquestada por Pete Hegseth y respaldada por el presidente Donald Trump.

Desde que la nueva administración tomó el control estratégico del país, más de una docena de almirantes y generales de altísimo rango han sido forzados a retirarse anticipadamente o apartados de sus delicadas funciones.

Si bien el general George había logrado sobrevivir a una primera oleada de destituciones el pasado mes de febrero -donde cayeron figuras prominentes de la Armada y la Fuerza Aérea-, su suerte finalmente ha cambiado.

Ahora, su vacante abre la puerta para que asuman perfiles con mayor afinidad política hacia la Casa Blanca, como es el caso del general Christopher LaNeve. Este último, quien fuera elogiado públicamente por el mandatario estadounidense tras una videollamada desde Corea del Sur en tiempos de su investidura, perfila como un sucesor natural tras haberse convertido en subjefe de la institución.

Tensión internacional al límite en Medio Oriente

La salida de la principal figura uniformada del Ejército de Estados Unidos no pudo ocurrir en un momento más crítico.

Este relevo en frío representa una alteración inmediata en la organización táctica, justo cuando la nación norteamericana experimenta picos históricos de tensión internacional debido a su ofensiva armada en Medio Oriente.

Realizar movimientos de esta magnitud en el Estado Mayor del Ejército mientras se disputa un conflicto abierto genera reacciones encontradas; mientras algunos expertos (citados por medios estadounidenses y agencias como CNN) temen una desestabilización en las líneas de mando, la actual administración lo considera una depuración necesaria para garantizar lealtad y contundencia en los tiempos de crisis bélica.