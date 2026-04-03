Heridas que no cierran: ¿Qué son los crímenes de lesa humanidad?

A diferencia de un delito común, los crímenes de lesa humanidad no son actos aislado ni peleas entre particulares. Se trata de ataques generalizados o sistemáticos dirigidos contra la población civil.

De acuedo con organismos como Amnistía Internacional, en términos sencillos; es cuando grupos de poder o un grupo organizado, decide utilizar la violencia de forma masiva y planificada contra personas indefensas.

Lo que hace que estos crímenes sean terribles, es que la víctima no es solo el individuo que sufre el daño, sino la humanidad entera. Por eso, se considera que estos delitos no "vencen" con el tiempo, es decir, son imprescriptibles y pueden ser perseguidos en cualquier rincón del planeta.

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¿Qué actos se consideran crímenes de lesa humanidad?

Para que un acto sea catalogado bajo la etiqueta de crimen de lesa humanidad, debe formar parte de una estrategia mayor. No es el "qué", sino el "cómo" y el "por qué".

Algunos de los ejemplos más claros de estos crímenes de lesa humanidad incluyen:



Exterminio y asesinato: Matanzas planificadas de grupos de personas.

Matanzas planificadas de grupos de personas. Esclavitud: El control total sobre la vida y libertad de un ser humano.

El control total sobre la vida y libertad de un ser humano. Deportación forzosa: Obligar a comunidades enteras a abandonar su hogar bajo amenazas.

Obligar a comunidades enteras a abandonar su hogar bajo amenazas. Tortura y violencia sexual: El uso del dolor físico o la degradación como herramienta de control.

El uso del dolor físico o la degradación como herramienta de control. Desaparición forzada: Cuando alguien es arrestado y su rastro se borra por completo, dejando a sus familias en un limbo eterno.

Hoy el #ComitéCED de la #ONU anunció su histórica decisión respecto al procedimiento del #articulo34 de solicitar a la Asamblea General de la ONU que considere medidas para asistir a #Mexico respecto a la crisis de desapariciones



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¿Quién decide qué es un crimen de lesa humanidad?

La "regla de oro" para estos casos se encuentra en el Estatuto de Roma, que es un documento que dio vida a la Corte Penal Internacional, el cual establece que, sin importar si hay una guerra declarada o si es tiempo de paz, ningún Estado tiene derecho a atacar de forma sistemática a sus propios ciudadanos o a extranjeros.

En este caso, la justicia internacional actúa como una red de seguridad: cuando los tribunales de un país no quieren o no pueden juzgar a los responsables, la comunidad internacional interviene.

La característica principal de los crímenes de lesa humanidad es la sistematicidad. No es un error individual, es un engranaje de violencia diseñado para destruir, someter o aterrorizar a un grupo de la humanidad.

¿Quiénes cometen delitos de lesa humanidad?

Existe la idea de que estos crímenes solo ocurren en medio de bombardeos o conflictos armados o de guerra, pero la realidad es que pueden ocurrir en plena estado democrático.

Si un gobierno utiliza las instituciones del Estado (policía, sistemas de salud o registros civiles) para perseguir, encarcelar masivamente o desaparecer a un grupo específico de la población de forma organizada, está cometiendo crímenes de lesa humanidad.

En estos casos, la "paz" no es un escudo contra la justicia internacional.