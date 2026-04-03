El precio de sobrevivir: Por qué Cuba otorga indulto a presos políticos mientras Venezuela decretó amnistía

Si sigues de cerca la actualidad internacional, seguramente te ha tomado por sorpresa el reciente indulto que ha devuelto a sus hogares a varios presos encarcelados por motivos políticos en Cuba.

A simple vista, podría parecer un gesto de buena voluntad casi simultáneo con la masiva amnistía que se vive en Venezuela.

Sin embargo, al analizar las verdaderas razones detrás de estas excarcelaciones, queda claro que las intenciones de La Habana y Caracas son polos opuestos impulsados por el miedo y la inmensa presión de Washington.

Venezuela: Un perdón masivo para reestructurar al país

En el caso venezolano, la libertad llegó tras una sacudida histórica. Tras la sorpresiva incursión militar estadounidense y la captura de Nicolás Maduro a principios de enero de 2026, la presidenta encargada Delcy Rodríguez impulsó una ambiciosa Ley de Amnistía. Su objetivo no fue otro que borrar las causas penales de cientos de opositores perseguidos violentamente desde 1999.

Esto no es un gesto aislado; es el desmantelamiento total de un sistema. Para que dimensiones el tamaño de esta medida, a finales de marzo la Plataforma Unitaria Democrática reportaba oficialmente que 758 opositores ya estaban en libertad gracias a este marco legal.

Además, como poderoso símbolo del fin de una era oscura, se clausuró definitivamente El Helicoide, aquel temido centro de inteligencia y tortura, con la promesa de convertirlo en un espacio deportivo y cultural.

El salvavidas de La Habana frente a la amenaza de Trump

Cruzando el mar, el escenario es de pura supervivencia a contrarreloj. La isla atraviesa un colapso económico brutal tras perder el suministro de petróleo que le enviaba el chavismo.

Es en este asfixiante clima donde el régimen comunista aprobó un sorpresivo indulto para miles de sancionados comunes por Semana Santa; sin embargo, la verdadera jugada diplomática fue sacar a decenas de presos de las protestas del 11 de julio.

Anuncia Gobierno cubano decisión de indultar a más de 2 mil sancionados



Como parte del proceso de otorgamiento de beneficios penitenciarios establecidos en ley y en correspondencia con el artículo 90, inciso II de la Constitución de la República, se decidió poner en libertad a… pic.twitter.com/TQsxs4DHsD — Partido Comunista de Cuba (@PartidoPCC) April 3, 2026

Todo esto ocurre bajo una presión colosal. El propio presidente Donald Trump lanzó una advertencia directa asegurando que la isla caribeña será ‘la siguiente’.

Dos estrategias ante el mismo gigante

El contraste no podría ser más crudo. Mientras que en Venezuela la amnistía general representa el fin de un sistema represivo tras la caída abrupta de su cúpula, en el otro extremo ocurre lo contrario.

Allí, el fríamente calculado indulto a cuentagotas de algunos presos y disidentes políticos es el único escudo que le podría quedar a Cuba para intentar frenar una intervención inminente.