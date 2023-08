¡Lo atacó un jabalí! Biólogo pide ayuda en transmisión en vivo en Veracruz

El biólogo Sergio González fue atacado por un jabalí en Alvarado, Veracruz. A través de una transmisión en vivo, el también protector de animales, pidió ayuda tras el ataque.

Con voz nerviosa describía los hechos: “Por favor si alguien me puede ayudar, me mordió un jabalí, me rebanó me dio en un tendón y en las arterias. Ya me apliqué un torniquete, sigue saliendo, aquí estoy, ya pedía apoyo de Protección Civil”.

El llamado de auxilio del biólogo fue escuchado por las autoridades quien acudieron a su rescate. Daniel Romero, director de Protección Civil, nos explicó la lesión que tenía Sergio: "Él tenía una herida aproximadamente de 10 a 15 centímetros con una profundidad de dos a tres centímetros, sí había perdido algo de sangre afortunadamente él pudo hacerse el torniquete, contener la hemorragia, sus signos estaban dentro de lo normal al trasladar y se entregó el hospital de manera estable”.

El biólogo fue hospitalizado y se reporta como fuera de peligro.