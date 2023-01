BITÁCORA AM | La importancia de diagnosticar el autismo en los niños

En México, 1 de cada 115 niños nace con autismo, pero a muchos de ellos no les pudieron diagnosticar este trastorno a tiempo, algo vital para que reciben la atención adecuada que mejora su calidad de vida.

El espectro autista es una alteración del neurodesarrollo que se detecta en la infancia, los pacientes tienen un problema de comunicación, su lenguaje progresa de manera muy lenta y tienen conductas repetitivas, explicó el neurólogo pediatra Saúl Garza.

Es importante diagnosticar a tiempo ya que la terapia ayuda a que los niños tengan mejores movimientos y comunicación con su familia, pues actualmente no hay medicina ni cura para el autismo.

Los síntomas se pueden detectar desde el primer año de vida, en caso de que los niños no señalen las cosas, no respondan a su nombre, no evolucione su lenguaje, no miren a la cara y no tengan expresiones habituales como la sonrisa social.