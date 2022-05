Manifestantes bloquean oficinas del STC Metro

Un grupo de aproximadamente 80 personas participa en una manifestación afuera de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo, Metro , en la calle Delicias, casi al cruce con Luis Moya, en la Colonia Centro alcaldía Cuauhtémoc.

Los manifestantes están bloqueando la calle y las autoridades del Metro les impidieron el acceso.

La manifestación es para exigir el pago de las dos últimas quincenas, correspondiente al trabajo que han realizado para la limpieza de las estaciones A, B y 12 del Metro.

Aseguran manifestantes que no han sido atendidos.

Las personas que aseguran no han sido atendidas por las autoridades advierten que no pueden ir a trabajar si no les pagan porque su salario es bajo y no les alcanza el dinero para trasladarse.

La Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana realiza cortes a la circulación desde la calle Luis Moya para desviar el tránsito hacia la zona centro de la ciudad debido a que los manifestantes impiden el paso de los vehículos sobre la calle Delicias.

Los trabajadores inconformes porque no les han pagado sus dos últimas quincenas advirtieron que no se van a retirar hasta que alguna autoridad del metro atienda sus demandas.