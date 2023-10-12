¡Ojo con el bloqueo de celulares! Esto debes saber si compraste tu teléfono en el mercado gris

Cada vez son más las empresas de tecnología que optan por el bloqueo de celulares adquiridos en el mercado gris, ¿qué puedes hacer si afecta tu teléfono? En la actualidad, existen varias tiendas en línea en donde se pueden comprar teléfonos celulares, tabletas, accesorios entre otros dispositivos electrónicos, pero no todos estos sitios web venden productos que cumplan con las regulaciones vigentes del lugar en donde se venden; a esta modalidad se le llama importación paralela o mercado gris.

Cabe señalar que los productos, como teléfonos celulares, que se comercian en el mercado gris, no son ilegales; a diferencia de los productos del mercado negro en donde su venta es ilegal y clandestina. Ante esta situación, cada vez son más las compañías que comienzan a tomar medidas en contra del comercio de estos dispositivos mediante la modalidad del mercado gris.

El mercado gris de teléfonos celulares

El Grey Market (mercado gris), hace referencia al intercambio de mercancías que se efectúa mediante canales de distribución alternos a los autorizados por el fabricante o el productor.

En esta modalidad, los teléfonos celulares son vendidos fuera de los canales de distribución oficial que establecen las compañías y por lo general, no cuentan con alguna relación comercial con el productor de estas mercancías.

#ImportacionesParalelas



📦 En el #MercadoGris a menudo los productos no cumplen procedimientos legales como el etiquetado de las Normas Oficiales Mexicanas.



🧐¡Mucho ojo! Infórmate y verifica el producto antes de comprarlo. pic.twitter.com/JakV0poEfj — Profeco (@Profeco) October 2, 2023

¿Cómo saber si mi teléfono celular proviene del mercado gris?

La Profeco (Procuraduría Federal del Consumidor) señala que, para saber si tu teléfono celular, o cualquier otro dispositivo electrónico, respeta las Normas Oficiales Mexicanas, tienes que verificar la etiqueta de la NOM024.

Esta etiqueta NOM024, cuenta con la información del importador, además de los detalles del producto en idioma español, en este caso de los teléfonos celulares. Cabe señalar que en estos casos, el consumidor también debe verificar que el sitio web en donde hará la compra de tu celular, le hará válida la garantía en México.

⚫ #ImportacionesParalelas



📦Si tu dispositivo fue comercializado en el #MercadoGris su funcionamiento no será el óptimo.❌



📱 Te recomendamos verificar que el modelo de tu teléfono haya sido fabricado para la correcta operación dentro del país. 🇲🇽 pic.twitter.com/QuUW3kpLGY — Profeco (@Profeco) October 4, 2023

¿Qué puedo hacer si mi teléfono Samsung fue bloqueado?

Este miércoles 11 de octubre 2023, Samsung informó sobre el bloqueo de celulares que hayan sido comprados mediante la importación paralela. Si bloquea tu teléfono celular por haber sido adquirido en el mercado gris, la empresa multinacional electrónica y de tecnologías de punta ofrece un bono del 30% de descuento para que puedas adquirir un nuevo smartphone.



Deberás llamar al teléfono “ 8007267864 ”

” Selecciona la opción asterisco (*)

Proporciona el número de IMEI de tu celular bloqueado.

Recibirás un código del 30% de descuento que podrás utilizar hasta el 31 de diciembre de 2023 en la Samsung Shop APP o en “ www.samsung.com/mx ”.