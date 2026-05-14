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¿Alcanzará los 34 pesos el kilo? Precio de la tortilla en México cambia para mayo 2026; estados con el costo más alto

El precio de la tortilla registró un leve cambio para la segunda semana de mayo 2026, superando los 33 pesos en algunas regiones de México.

Precio de la tortilla en México mayo 2026: ¿En qué estados supera los 30 pesos el kilo?
¿Cuánto cuesta el kilo de tortilla en México para mayo 2026?|INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Escrito por: Fernanda Benítez

El precio del kilo de tortilla en México registró modificaciones importantes para el mes de mayo 2026 acercándose a los $34 pesos el kilo en algunas regiones del país, impactando los bolsillos de las y los ciudadanos.

¿A cuánto está el kilo de tortilla en México 2026?

¡A preparar la cartera! El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) compartió el costo del kilo de tortilla en distintas regiones de México para el quinto mes de año.

  • Tlaxcala - $17.00 pesos el kilo
  • Puebla - $17.69 pesos el kilo
  • Estado de México- $20.14 pesos el kilo
  • CDMX - $21.72 pesos el kilo
  • Aguascalientes - $22.33 pesos el kilo
  • Zacatecas - 22.50 pesos el kilo
  • San Luis Potosí - $25.00 pesos el kilo
  • Tabasco - $25.20 pesos el kilo
  • Querétaro - $26.83 pesos el kilo
  • Chihuahua - 26.00 pesos el kilo
  • Monterrey - $27.63 pesos el kilo
  • Guadalajara - $26.23 pesos el kilo
  • Nayarit - $30.00 pesos el kilo
  • Morelos - $26.67 pesos el kilo
  • Guanajuato - $23.00 pesos el kilo
  • Baja California Sur - $27.00 pesos el kilo
  • Quintana Roo - $30.00 pesos el kilo
  • Campeche - 28.25 pesos el kilo
  • Guerrero - $31.25 pesos el kilo
  • Coahuila de Zaragoza - $30.00 pesos el kilo
  • Tamaulipas - $31.00 pesos el kilo
  • Hermosillo - $32.17 pesos el kilo
  • Mexicali - $33.57 pesos el kilo

Es importante aclarar que el precio de la tortilla dependerá de la zona y establecimiento al que acudas a comprar el producto, por lo que el precio podría subir o bajar en distintas zonas.

¿En qué estado es más caro el kilo de la tortilla en México?

El estado con el precio de la tortilla más caro es Mexicali, ubicándose en los $33.57 pesos el kilo para mayo 2026; se desconoce si el costo de este productos alcanzará los 34 pesos.

Estados en los que la tortilla supera los 30 pesos el kilo

  • Hermosillo - $32.17 pesos el kilo
  • Guerrero - $31.25 pesos el kilo
  • Tamaulipas - $31.00 pesos el kilo
  • Quintana Roo - 30 pesos

Regiones en las que es más barato el kilo de tortilla

Los estados con el precio de la tortilla más barato es Tlaxcala, ubicándose en $17.00pesos el kilo, a este le siguen:

  • Puebla - $17.69 pesos el kilo
  • Estado de México - $20.14 pesos el kilo
  • Ciudad de México - $21.44 pesos el kilo

¿Por qué está subiendo el precio de la tortilla en México?

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló que el aumento del precio de la tortilla en México se debe al incremento de costos del maíz, gas electricidad, transporte y mano de obra.

En los últimos días, el aumento en el precio del diésel ha comenzado a impactar al transporte de carga en México, un problema que podría impactar gravemente en la economía de los mexicanos en las próximas semanas o meses.

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