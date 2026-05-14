¿Alcanzará los 34 pesos el kilo? Precio de la tortilla en México cambia para mayo 2026; estados con el costo más alto

El precio del kilo de tortilla en México registró modificaciones importantes para el mes de mayo 2026 acercándose a los $34 pesos el kilo en algunas regiones del país, impactando los bolsillos de las y los ciudadanos.

¿A cuánto está el kilo de tortilla en México 2026?

¡A preparar la cartera! El Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados (SNIIM) compartió el costo del kilo de tortilla en distintas regiones de México para el quinto mes de año.



Tlaxcala - $17.00 pesos el kilo

Puebla - $17.69 pesos el kilo

Estado de México- $20.14 pesos el kilo

CDMX - $21.72 pesos el kilo

Aguascalientes - $22.33 pesos el kilo

Zacatecas - 22.50 pesos el kilo

San Luis Potosí - $25.00 pesos el kilo

Tabasco - $25.20 pesos el kilo

Querétaro - $26.83 pesos el kilo

Chihuahua - 26.00 pesos el kilo

Monterrey - $27.63 pesos el kilo

Guadalajara - $26.23 pesos el kilo

Nayarit - $30.00 pesos el kilo

Morelos - $26.67 pesos el kilo

Guanajuato - $23.00 pesos el kilo

Baja California Sur - $27.00 pesos el kilo

Quintana Roo - $30.00 pesos el kilo

Campeche - 28.25 pesos el kilo

Guerrero - $31.25 pesos el kilo

Coahuila de Zaragoza - $30.00 pesos el kilo

Tamaulipas - $31.00 pesos el kilo

Hermosillo - $32.17 pesos el kilo

Mexicali - $33.57 pesos el kilo

Es importante aclarar que el precio de la tortilla dependerá de la zona y establecimiento al que acudas a comprar el producto, por lo que el precio podría subir o bajar en distintas zonas.

¿En qué estado es más caro el kilo de la tortilla en México?

El estado con el precio de la tortilla más caro es Mexicali, ubicándose en los $33.57 pesos el kilo para mayo 2026; se desconoce si el costo de este productos alcanzará los 34 pesos.

Estados en los que la tortilla supera los 30 pesos el kilo

Hermosillo - $32.17 pesos el kilo

Guerrero - $31.25 pesos el kilo

Tamaulipas - $31.00 pesos el kilo

Quintana Roo - 30 pesos

Regiones en las que es más barato el kilo de tortilla

Los estados con el precio de la tortilla más barato es Tlaxcala, ubicándose en $17.00pesos el kilo, a este le siguen:



Puebla - $17.69 pesos el kilo

Estado de México - $20.14 pesos el kilo

Ciudad de México - $21.44 pesos el kilo

¿Por qué está subiendo el precio de la tortilla en México?

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) reveló que el aumento del precio de la tortilla en México se debe al incremento de costos del maíz, gas electricidad, transporte y mano de obra.

En los últimos días, el aumento en el precio del diésel ha comenzado a impactar al transporte de carga en México, un problema que podría impactar gravemente en la economía de los mexicanos en las próximas semanas o meses.