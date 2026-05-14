¿A cuánto está el dólar? Así cierra el tipo de cambio en México y otros mercados este jueves 14 de mayo 2026

El precio del dólar estadounidense registró importantes cambios para el final de la jornada de este 14 de mayo 2026 tras varios días de volatilidad. Así cierra el tipo de cambio en México para este martes.

Por su parte, la BMV, Wall Street y otros mercados internacionales terminaron la jornada con cambios importantes en sus cotizaciones.

¿A cuánto está el dólar en México en mayo 2026?

¿Vas a cambiar dinero? El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 14 de mayo de 2026, en $16.00 pesos la compra y en $18.09 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria por segundo día consecutivo.

El dólar canadiense se ubica en $10.30 pesos la compra y en $13.54 pesos la venta.

Mientras que el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.60 pesos la compra y en $16.90 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

¿Cómo cierra la BMV hoy 14 de mayo 2026?

La Bolsa Mexicana de Valores cerró este jueves con una fuerte caída y encendió señales de cautela entre inversionistas; el principal indicador del mercado, el S&P/BMV IPC, perdió 980 puntos y retrocedió 1.4%, colocándose en 69 mil 206 unidades, en una jornada marcada por ventas generalizadas y nerviosismo financiero.

El retroceso golpeó tanto a empresas grandes como medianas; índices ligados a compañías de alta capitalización, sustentabilidad y rendimiento también terminaron en números rojos, reflejando un día complicado para el mercado mexicano. El volumen de operación superó los 128 millones de títulos negociados, señal de una jornada con fuerte movimiento entre inversionistas.

La caída del IPC suele interpretarse como una señal de incertidumbre económica o preocupación en los mercados; cuando los inversionistas perciben riesgos; como tensiones internacionales, inflación, tasas altas o dudas sobre el crecimiento económico, normalmente venden acciones y eso provoca retrocesos como el registrado este jueves.

Uno de los pocos sectores que logró mantenerse en terreno positivo fue el de FIBRAS, relacionado con bienes raíces e inversiones inmobiliarias; ese índice avanzó 0.93%, mostrando que algunos inversionistas buscaron refugio en activos considerados más estables.

Aunque una caída diaria no significa una crisis inmediata, sí refleja que el mercado mexicano atraviesa un momento de presión y volatilidad; especialistas suelen observar este tipo de movimientos para medir el ánimo económico y las expectativas sobre México en el corto plazo.

Cierre de Wall Street hoy 14 de mayo 2026

Wall Street cerró este jueves con ganancias y volvió a marcar máximos históricos, impulsado por el fuerte avance de las empresas tecnológicas y por el optimismo que generó la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el mandatario chino, Xi Jinping, en Pekín.

Los tres principales indicadores de la bolsa estadounidense terminaron en terreno positivo; el S&P 500 y el Nasdaq alcanzaron nuevos récords de cierre, mientras el Dow Jones quedó muy cerca de su máximo histórico. El mercado fue impulsado principalmente por compañías ligadas a inteligencia artificial y tecnología.

Uno de los movimientos más importantes del día fue el de NVIDIA, cuyas acciones subieron más de 4% después de que Estados Unidos autorizara la venta de chips H200 a empresas chinas; la noticia fortaleció el ánimo de los inversionistas y ayudó a disparar nuevamente al sector tecnológico.

Los mercados también siguieron de cerca la cumbre entre Trump y Xi Jinping debido a temas clave como comercio, Taiwán y la reapertura del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el petróleo mundial.

Aunque existe entusiasmo por el rally bursátil, especialistas advierten que persiste nerviosismo entre inversionistas, quienes todavía observan con cautela la tensión geopolítica y el comportamiento de la economía global.

Cierre del Bitcoin HOY 14 de mayo 2025

El precio del Bitcoin al término de la jornada de jueves 14 de mayo 2026, en 81 mil 349 dólares por unidad, registrando un aumento del 2.60%, en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró su primer aumento de la semana tras una serie de días con pérdidas importantes.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 400 mil 790 pesos por unidad.

Precio del petróleo hoy 14 de mayo 2026

El precio del petróleo terminó la jornada del jueves sin cambios después de que los medios estatales iraníes dijeran que unos 30 buques habían cruzado el estrecho de Ormuz, aunque los ataques a un barco y la captura de otro siguieron alimentando las preocupaciones sobre el flujo de suministros de energía durante la guerra de Irán.



Petróleo Brent - 105.72 dólares el barril

Petróleo West Texas Intermediate - 101-17 dólares por barril

Con información de Reuters...