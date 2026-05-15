Ni los expertos lo vieron venir: El precio del dólar “sacude” al peso mexicano esta mañana

¡Atención, mexicanos! El precio del dólar estadounidense este 15 de mayo 2026, registrando una baja en su valor tras varios días de volatilidad. Te compartimos el tipo de cambio en México para este viernes.

¿A cuánto está el dólar en México HOY?

El precio del dólar en Banco Azteca se ubica en $16.25 pesos la compra y se vende en $17.35 pesos mexicanos en ventanilla bancaria para la apertura del segundo miércoles del mes.

Precio del dólar canadiense en México para mayo 2026

El precio del dólar canadiense en Banco Azteca está en $10.35 pesos la compra y se vende a $13.59 peso mexicanos en ventanilla bancaria este jueves.

Si quieres cambiar dinero, recuerda que puedes hacerlo en cualquier sucursal de Banco Azteca; el horario es de 9 de la mañana hasta la 9 de la noche.

¿Cuál es el valor del Bitcoin hoy 15 de mayo 2026?

El valor del Bitcoin comenzó la jornada de este viernes 15 de mayo 2026 en 80 mil 958 pesos por unidad.

Al tipo de cambio de México, la criptomoneda abrió el día ubicándose en un millón 373 mil 436 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del petróleo hoy 15 de mayo 2026?

El precio del petróleo subió este viernes 15 de mayo 2026: