La forma más fácil de obtener la moneda de plata del Mundial 2026 que lanzó Banxico

La cuenta regresiva para la Copa del Mundo ha comenzado, y con ella, el furor por los artículos de colección. El Banco de México (Banxico) ha lanzado oficialmente una de las piezas más esperadas por los numismáticos y aficionados al fútbol: la moneda conmemorativa de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Esta edición especial, acuñada en plata pura, celebra la identidad cultural de nuestro país y de las ciudades que albergarán la máxima fiesta del balompié.

Si quieres asegurar una de estas codiciadas piezas antes de que se agoten, aquí te presentamos la guía detallada con los puntos de venta oficiales, sus espectaculares diseños y sus especificaciones técnicas.

¿Dónde venden la moneda de plata del Mundial 2026?

Para garantizar una compra segura y evitar la reventa, Banxico cuenta con una red oficial de distribuidores autorizados en el mercado local que satisfacen la demanda de estas piezas. Puedes adquirirlas principalmente a través de dos canales oficiales:

Las principales instituciones bancarias del país son el canal directo de distribución nacional como Banco Azteca, donde puedes solicitar informes con Gabriela Flores Díaz al teléfono 55 8582 4900, extensión 78379.

Si prefieres acudir a centros especializados u otros distribuidores autorizados, tienes las siguientes opciones:



Casa de Moneda de México: Ubicada en Paseo de la Reforma número 295, Planta Baja, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX (Teléfono: 55 5080 9850, ext. 9876).

Ubicada en Paseo de la Reforma número 295, Planta Baja, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX (Teléfono: 55 5080 9850, ext. 9876). MIDE (Museo Interactivo de Economía): Localizado en la calle Tacuba número 17, esquina con Bolívar, en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Localizado en la calle Tacuba número 17, esquina con Bolívar, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Soluciones Ecológicas en Metales: Cuenta con sucursales en la CDMX (en Río Lerma, colonia Cuauhtémoc, y en Camino a Santa Teresa, Tlalpan) y una sede en Guadalajara, Jalisco (Avenida República 17).

Cuenta con sucursales en la CDMX (en Río Lerma, colonia Cuauhtémoc, y en Camino a Santa Teresa, Tlalpan) y una sede en Guadalajara, Jalisco (Avenida República 17). Monedas Briggs: Ubicado en la Avenida México 3300, dentro de Plaza México, en Guadalajara, Jalisco.

El #BancoDeMéxico lanza las monedas conmemorativas de plata alusivas a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. ⚽✨#BancoDeMéxico #FIFA2026

Conoce sus características: 👉 https://t.co/e4PZusAM3H pic.twitter.com/9l6KBrFhiV — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

¿Cómo es la moneda de plata conmemorativa del Mundial 2026?

La colección destaca por un anverso común que muestra el Escudo Nacional en relieve escultórico con la inscripción "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS" formando un semicírculo. En cuanto a sus reversos, Banxico diseñó cuatro espectaculares variantes de 1 onza con acabado espejo (proof) y un diámetro de 40 mm, elaboradas en plata pura ley 0.999:



Sede Ciudad de México: Al centro destaca un ajolote. En la parte superior se aprecian el Templo Mayor, la Catedral Metropolitana, el Monumento a la Revolución y el Palacio de Bellas Artes, acompañados por un balón de fútbol y el logotipo oficial de FIFA 26 Ciudad de México™.

Al centro destaca un ajolote. En la parte superior se aprecian el Templo Mayor, la Catedral Metropolitana, el Monumento a la Revolución y el Palacio de Bellas Artes, acompañados por un balón de fútbol y el logotipo oficial de FIFA 26 Ciudad de México™. Sede Guadalajara: Rinde tributo a la tradición jalisciense FIFA 26 Guadalajara™ .

Rinde tributo a la . Sede Monterrey: Muestra a un jugador de fútbol en plena acción, teniendo como escenario de fondo el icónico Cerro de la Silla y la Fuente El Crisol del Paseo Santa Lucía, además del emblema oficial de FIFA 26 Monterrey™.

Muestra a un jugador de fútbol en plena acción, teniendo como escenario de fondo el icónico Cerro de la Silla y la Fuente El Crisol del Paseo Santa Lucía, además del emblema oficial de FIFA 26 Monterrey™. Variante México: Una pieza de gran riqueza artística que muestra a la derecha la pirámide de Kukulkán en Chichén Itzá y una mariposa monarca. Al fondo resalta un balón con el contorno de la República Mexicana. El borde inferior está bellamente adornado por la cabeza de un jaguar y la famosa “Calavera Garbancera” de José Guadalupe Posada, rematando en el contorno superior con un diseño que simula papel picado.

¿Cuánto cuesta la moneda del Mundial 2026 de Banxico?

Es muy importante tener en cuenta que las monedas conmemorativas acuñadas en plata ley 0.999 no tienen un precio de venta fijo al público. Su costo final se determina diariamente bajo dos factores principales: la cotización internacional de la plata en los mercados financieros y el margen de ganancia o comisión operativa de cada distribuidor autorizado.

Por tratarse de una edición limitada avalada por la FIFA y fabricada con acabado espejo de alta calidad, adquiere además un valor numismático que tiende a subir con el tiempo. Si deseas conocer el precio exacto de venta del día, debes ponerte en contacto directo con las instituciones autorizadas, tales como Banco Azteca, Banorte o la Casa de Moneda de México.